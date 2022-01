Nuova partnership tra Gruppo Renault e AXA Italia

RCI la finanziaria del Gruppo Renault abilitata all’intermediazione assicurativa a cui fanno capo le tre Marche Renault, Nissan e Dacia, ha scelto AXA Assicurazioni come partner assicurativo.

Alla base della decisione, la completezza e competitività del programma assicurativo offerto, nonché l’affidabilità e l’eccellenza del servizio liquidativo.

L’accordo prevede soluzioni assicurative a 360°, appositamente studiate per le caratteristiche di tutto il parco auto, con servizi finanziari attivi, facendo evolvere l’offerta già ideata per il Gruppo Renault nel 2014, in virtù di un’innovazione di contenuti ed un forte ricorso alla digitalizzazione.

RCI distribuirà direttamente le soluzioni assicurative con la propria capillare struttura di collocamento, per garantire la migliore risposta alle esigenze di Renault.

AXA è stata selezionata per il progetto, confermandosi come partner in grado di fornire le migliori risposte anche nella nuova configurazione.

Alla base del nuovo accordo, la forte vocazione all’innovazione e alla tecnologia che caratterizzano entrambi i Gruppi, da sempre impegnati a garantire un’esperienza cliente all’avanguardia ed orientata alla prevenzione.

Un approccio che oggi potrà essere ulteriormente consolidato, grazie alla condivisione di competenze tra il settore assicurativo e quello della mobilità.

Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia, ha così commentato: «Sono molto fiero del lavoro svolto in questi mesi e che ha portato a questa nuova e importante collaborazione. Questa partnership ha un forte valore strategico perché in prospettiva consentirà di dare nuove risposte a trend emergenti nel settore della mobilità, per un’esperienza cliente sempre più innovativa e vicina alle reali esigenze delle persone.»

Pascal Pozzoli, CEO RCI Banque Italia, Captive del Gruppo Renault, dichiara: «Il prodotto assicurativo ha una valenza fondamentale per la customer experience della nostra clientela e l'innovazione dell'offerta sarà sempre più determinante per accompagnare il cliente verso le nuove esigenze di mobilità. Quest’importante collaborazione ci consentirà di affrontare insieme le nuove sfide di mercato, con la soddisfazione del cliente a far da guida al partenariato.»