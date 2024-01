Nuova Polestar 4:ora disponibile in Europa

Arriva in Europa e Australia la nuova Polestar 4, ora disponibile con un prezzo di partenza indicativo di CHF 63'900.

Dopo l'avvio della produzione e le prime consegne in Cina alla fine del 2023, le vendite online sono iniziate, e si prevede che la produzione inizierà a metà 2024, con le prime consegne previste da agosto. Polestar 4 ridefinisce la categoria dei SUV coupé, combinando l'aerodinamica di una coupé con il comfort di un SUV. L aPolestar 4 presenta elementi di design dai concept car di Polestar ed è la più veloce auto di serie Polestar fino ad oggi prodotta. Posizionandosi tra Polestar 2 e Polestar 3 in termini di dimensioni e prezzo, Polestar 4 punta a conquistare il sewgmento premium D-SUV.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, sottolinea l'importanza di Polestar 4 per il successo dell'azienda, elogiando l'innovativa interpretazione della vettura come SUV coupé, che offre ampio spazio interno e un aspetto sorprendente.

Il design di Polestar 4 si ispira alla concept car Polestar Precept, con elementi distintivi come l'eliminazione del lunotto posteriore per offrire un'esperienza immersiva agli occupanti posteriori e la separazione dei fari anteriori con la firma luminosa Polestar. L'efficienza aerodinamica è potenziata dal frontale basso, maniglie delle porte retrattili, finestrini a filo, alette aerodinamiche posteriori e ottimizzazione del flusso d'aria attorno alla barra dei fari posteriori. Costruita sulla piattaforma premium Sustainable Experience Architecture (SEA), Polestar 4 è un SUV coupé di segmento D con dimensioni generose e proporzioni interne che offrono comfort. Il tetto in vetro a tutta lunghezza, insieme all'assenza del lunotto posteriore, crea un ambiente unico. Internamente, l'illuminazione ambientale ispirata al sistema solare e i sedili elettrici contribuiscono a un'esperienza personalizzata. Caratteristiche innovative includono uno schermo secondario tra i sedili anteriori per il controllo degli occupanti posteriori, uno specchietto retrovisore sostituito da uno schermo HD che mostra una telecamera montata sul tetto e nuovi colori esterni e interni.

Max Missoni, Head of Design di Polestar, sottolinea l'anticipazione di un'esperienza unica per i passeggeri posteriori, evidenziando l'approccio "soft tech" nell'interior design ispirato a moda e sportswear.

La versione Long range Single motor di Polestar 4 ha un'impronta di carbonio cradle-to-gate di 19,9 tCO2e, mentre la Long range Dual motor ne ha una di 21,4 tCO2e. L'alluminio rappresenta il 22,4-24% dell'impronta di carbonio, mentre acciaio e ferro costituiscono il 20%, e i moduli della batteria rappresentano la quota più alta dell'impronta di carbonio della produzione e della raffinazione dei materiali al 36-40%.

Un approccio mono-materiale per gli interni facilita il riciclo, eliminando la necessità di separare materiali incompatibili. Nuovi materiali includono un tessuto a maglia composto al 100% da PET riciclato, vinile MicroTech bio-attribuito e pelle con tracciabilità Bridge of Weir. La tappezzeria a maglia su misura è realizzata al 100% in poliestere riciclato, minimizzando gli scarti. I tappeti interni sono di PET riciclato e ECONYL, che include reti da pesca riciclate. I pannelli delle portiere sono in NFPP con una riduzione del 50% della plastica vergine. Il vinile MicroTech sostituisce il petrolio con l'olio di pino e ha un supporto tessile riciclato. Queste scelte mirano a ridurre l'impatto ambientale durante la produzione e aumentare l'efficienza del riciclo dei materiali.

Polestar 4 è la più veloce auto di produzione del marchio, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi con una potenza massima di 400 kW (544 hp). Dotata di motori sincroni a magnete permanente, offre un'esperienza di guida precisa e agile, tipica di Polestar. Disponibili versioni dual- e single-motor, con la variante single-motor a trazione posteriore. La Long range Dual motor ha una batteria da 100 kWh, 400 kW di potenza, 686 Nm di coppia e un'autonomia preliminare di 580 km WLTP. La Long range Single motor, con un motore da 200 kW, offre un'autonomia preliminare di 610 km WLTP. Entrambe le versioni supportano la ricarica AC e DC fino a 200 kW, con un coperchio di ricarica motorizzato. La funzione vehicle-to-load (V2L) sarà disponibile in seguito. La pompa di calore e la nuova funzione di ottimizzazione della guida, con modalità Range e Performance, contribuiscono all'efficienza e alle prestazioni ottimali dell'auto.

Polestar continua la sua avanzata tecnologica con la Polestar 4, dotata di un sistema di infotainment basato su Android Automotive OS e Snapdragon Cockpit Platform, con uno schermo orizzontale da 15,4 pollici. Integrando Google, con Assistant, Maps e Play, l'esperienza di connessione è di alta qualità. La collaborazione stretta con Google consente a Polestar di espandere continuamente le funzionalità del sistema. L'opzione audio Harman Kardon offre 12 altoparlanti e un amplificatore ibrido da 1.400 watt, con un pacchetto Nappa opzionale che aggiunge due altoparlanti per poggiatesta per un totale di 16. La connessione wireless Apple CarPlay è inclusa di base, e gli aggiornamenti regolari over-the-air (OTA) consentono l'aggiornamento remoto del software per miglioramenti continui senza la necessità di recarsi in officina.

La Polestar 4, ereditano la sicurezza da Volvo Cars, è dotata di tecnologie avanzate sia interne che esterne, rispettando gli elevati standard di sicurezza di Polestar. Il veicolo comprende sette airbag per la sicurezza degli occupanti. Grazie a nuove partnership, il sistema di assistenza alla guida SuperVision di Mobileye è integrato, con dodici telecamere, un radar e dodici sensori a ultrasuoni. Una telecamera di monitoraggio del conducente contribuisce a evitare incidenti legati alla stanchezza o all'incapacità, monitorando gli occhi e i movimenti della testa del conducente. Il display per il conducente da 10,2 pollici fornisce informazioni cruciali, mentre l'head-up display da 14,7 pollici riduce la distrazione proiettando informazioni sul parabrezza. Una "modalità neve" intelligente per l'HUD migliora la visibilità in condizioni innevate. Il pacchetto opzionale Pilot include il potenziato Pilot Assist con assistenza al cambio di corsia attivato dalla leva degli indicatori toccata dal conducente.

La Polestar 4 offre specifiche elevate come standard, con opzioni di pacchetti studiati su misura per migliorare il comfort e la tecnologia. Il Plus Pack comprende aggiornamenti per entrambi gli aspetti, mentre il Pro Pack aggiunge cerchi da 21 pollici e dettagli di design raffinati. L'opzione di upgrade Nappa include rivestimenti in pelle Nappa per il benessere animale, con ventilazione e massaggio, oltre a altoparlanti aggiuntivi per i poggiatesta dei sedili anteriori e poggiatesta comfort posteriori. Il Pilot Pack incorpora il Pilot Assist e funzioni estese, mentre il Performance Pack ottimizza l'aspetto prestazionale della versione Long Range Dual Motor, con cerchi da 22 pollici, freni Brembo a 4 pistoncini, messa a punto del telaio Polestar Engineered e dettagli in Swedish gold per i freni, le cinture di sicurezza e i tappi delle valvole.