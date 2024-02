Nuova VW Tiguan: rivoluzione ibrida e Innovazione al vertice della categoria

Volkswagen Tiguan, uno dei SUV di classe media più apprezzati a livello globale, raggiunge nuove vette di eccellenza con il lancio della sua terza generazione sul mercato europeo.

Dopo aver conquistato oltre 7,6 milioni di acquirenti, la nuova Tiguan si rinnova completamente, presentandosi come uno dei SUV più efficienti della sua categoria grazie a significativi miglioramenti in termini di aerodinamica e propulsione.

La nuova Tiguan vanta un coefficiente aerodinamico ottimizzato a 0,28, rispetto al precedente 0,33, contribuendo a ridurre la resistenza all'aria e a incrementare l'efficienza del carburante. Questo risultato si accompagna a innovazioni significative nelle soluzioni di trazione, con quattro delle otto motorizzazioni disponibili che abbracciano l'ibrido, spaziando da due versioni mild hybrid a 48 V (eTSI) a due avanzate configurazioni ibride plug-in (eHybrid), queste ultime capaci di offrire un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km, rendendo la Tiguan un'opzione praticamente elettrica per l'uso quotidiano, con un'autonomia totale superiore agli 800 km.

La nuova architettura digitale del cockpit, insieme agli interni di alta qualità, garantisce un'interazione intuitiva e un comfort superiore. L'ultima versione dell'assistente di parcheggio permette manovre completamente automatiche fino a 50 metri di distanza e anche il parcheggio da remoto tramite smartphone. Il comfort di guida è ulteriormente elevato grazie al nuovo telaio adattivo DCC Pro, mentre funzionalità precedentemente riservate a modelli di classe superiore, come la funzione di massaggio pneumatica per i sedili anteriori e i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.LIGHT, arricchiscono ulteriormente l'esperienza a bordo.

Dal punto di vista della propulsione, le eHybrid si distinguono per l'incremento dell'autonomia elettrica grazie a una batteria più capiente, mentre le varianti eTSI sfruttano l'energia cinetica per un funzionamento più efficiente. Oltre alle opzioni ibride, la Tiguan offre motorizzazioni TSI e TDI, garantendo una gamma completa per ogni esigenza.

Il design della Tiguan si rinnova, mantenendo l'essenza caratteristica dei SUV Volkswagen ma con un aspetto più moderno e accattivante, caratterizzato da un frontale imponente e fari a LED integrati. Le novità non si fermano all'esterno: l'interno è stato completamente rivisitato, con un cockpit digitale all'avanguardia e soluzioni di infotainment di ultima generazione, promettendo un'esperienza di guida e un livello di connettività senza precedenti.

In sintesi, la nuova Volkswagen Tiguan si conferma un punto di riferimento nel segmento dei SUV di classe media, offrendo un mix ineguagliabile di efficienza, tecnologia, comfort e stile, con una vasta gamma di opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze e i gusti più diversi.