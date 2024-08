Nuove Skoda Kodiaq Sportline e Octavia RS: all’insegna del dinamismo e dello stile

Skoda arricchisce la sua gamma con due importanti novità: il SUV Kodiaq in versione Sportline e la berlina Octavia nella variante sportiva RS.

Questi modelli si distinguono per il design deciso e le elevate prestazioni, ideali per chi cerca dinamismo e stile senza rinunciare alla praticità quotidiana.

La seconda generazione del SUV Kodiaq Sportline introduce un look più grintoso grazie ai dettagli in nero lucido su calandra, paraurti, specchietti e mancorrenti, oltre ai cerchi da 19” dal design esclusivo. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle sintetica traforata, volante a tre razze e pedaliera in metallo. Disponibile con motori 1.5 TSI mhev da 150 CV, 2.0 TDI da 150 CV o 193 CV 4x4, e l'innovativo 1.5 TSI Plug-In Hybrid da 204 CV, il Kodiaq Sportline garantisce oltre 100 km di autonomia a zero emissioni. Il prezzo di partenza è di 46.500 euro.

La best seller Octavia, regina delle Wagon in Italia nel 2023, si presenta ora nella sportiva versione RS. Equipaggiata con un motore 2.0 TSI da 265 CV e 370 Nm, raggiunge i 100 km/h in 6,4 secondi (6,5 sec. per la Wagon). La nuova Octavia RS offre un assetto sportivo ribassato di 15 mm, sterzo a incidenza variabile e una dotazione completa di tecnologie avanzate come il sistema di infotainment con schermo da 13”, i gruppi ottici Matrix Led e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di partenza è di 46.350 euro.

Oltre a queste due novità, Skoda aggiorna anche i modelli Fabia, Kamiq, Scala e Karoq con nuove dotazioni, miglioramenti tecnologici e opzioni di vernice aggiuntive. Questi aggiornamenti confermano l’impegno di Škoda nel coniugare design, tecnologia e sostenibilità, rendendo ogni modello unico nel suo genere.