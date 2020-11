Nuove Citroën C4 e ë-C4 - 100% ëlectric, abitabilità al top del segmento

Da sempre la storia di Citroën è costellata di modelli che nel tempo hanno messo in risalto un'autentica vocazione nel progettare vetture in cui confort e carattere si fondono, tracciando un solco nel design automobilistico. Lo confermano la ZX del 1991 con il suo assale posteriore autodirezionale, oppure la Xsara del 1997 che con i suoi '2 volumi e mezzo' evidenziava un intero corso stilistico.

L’abitabilità rappresenta uno degli elementi sviluppati all’interno del programma Citroën Advanced Comfort® e contribuisce ad offrire un’esperienza di benessere a 360° a bordo dei modelli della Marca.

Nuove C4 e ë-C4-100% ëlectric confermano l’obiettivo della Marca di offrire un comfort di riferimento abbinato ad un design unico e originale. La loro abitabilità è identica per tutte le varianti motore, confermando come questo modello nasca all'insegna della mobilità sostenibile.

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric presentano dimensioni esterne compatte per conservare l’agilità necessaria per un uso quotidiano e un generoso spazio interno, soprattutto grazie al passo di 2.670 mm, uno dei più lunghi del segmento, che offre uno spazio Best in Class per le ginocchia dei passeggeri posteriori (198 mm). La larghezza esterna di 1.800 mm, nella media del segmento, permette di accogliere comodamente 3 passeggeri sui sedili posteriori, con larghezza alle spalle di 1.380 mm e larghezza ai gomiti di 1.440 mm.

Con un bagagliaio generoso di 380 L facilmente sfruttabile grazie alla soglia di carico bassa e piatta (715 mm) e le forme regolari del portellone, Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric si posizionano al centro del segmento e si adattano alle esigenze di tutti. Per una maggiore praticità, il fondo con due posizioni permette di suddividere il bagagliaio e di usufruire di un pianale piatto quando il divano posteriore è ripiegato. Questo fondo in due posizioni può essere tenuto in posizione obliqua per caricare più facilmente il vano bagagli. Nuova ë-C4 - 100% ëlectric offre in particolare la possibilità di riporre i cavi di ricarica o diversi oggetti sotto il fondo del bagagliaio. Per una maggiore praticità nella vita di tutti i giorni, ai lati del vano bagagli sono posizionati dei ganci per appendere delle borse, mentre un vano portasci permette di trasportare oggetti particolarmente lunghi.

L’abitabilità a bordo di Nuove C4 e ë-C4-100% ëlectric è sottolineata inoltre dalla luce che pervade l'ampio spazio di bordo. La luminosità a bordo rappresenta uno dei pilastri del programma Citroën Advanced Comfort® e contribuisce a immergere i passeggeri in un ambiente sereno e accogliente grazie a una generosa superficie vetrata di 4,3 m² e a materiali caldi. I rivestimenti del padiglione e dei montanti interni chiari garantiscono luminosità e calore.

Le ampie superfici vetrate possono contare sul portellone dal profilo molto inclinato, la cui linea si raccorda con continuità all'ampio parabrezza. Con l'aggiunta dell'opzionale tetto panoramico in vetro apribile elettricamente, l'effetto diventa ancora più avvincente, consentendo di far entrare nell’abitacolo tutta la luce proveniente dall’esterno, anche nelle più buie giornate invernali. Tanta luminosità ha l'obiettivo di predisporre i passeggeri ad un benessere che si consolida grazie anche alla plancia a sviluppo orizzontale. Lo spazio a bordo non manca, eppure emerge la sensazione di una superficie ancora maggiore, come dimostra il prolungarsi del cruscotto nei pannelli delle portiere.

La percezione viene confermata dalla presenza di numerosi e pratici vani nell'abitacolo, un vero e proprio classico per un’autentica Citroën. A bordo di Nuove C4 e ë-C4-100% ëlectric, sono almeno 16 i vani portaoggetti nell’abitacolo, per un volume totale di 39 L, per offrire praticità nel quotidiano per tutti i passeggeri.

L’innovativo Smart Pad Support Citroën, il vano portaoggetti scorrevole nella plancia o il grande cassetto nella parte inferiore della plancia si rivelano solo dopo il primo sguardo, confermando la loro efficacia in quell'uso quotidiano per cui sono stati congegnati. I passeggeri posteriori possono utilizzare gli scomparti nelle portiere, il portabicchieri e l’alloggiamento nel bracciolo del divano posteriore, oltre alle tasche portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori.