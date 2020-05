Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio: performance, eleganza e sicurezza

Nonostante una presentazione virtuale, dettata dalle prescrizioni legate all’emergenza Coronavirus, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020 non perdono il loro charme e la potenza rappresentata dal motore 2.9 V6 Bi-Turbo. Un propulsore realizzato interamente in alluminio e capace di sprigionare ben 510 CV e 600 Nm di coppia massima a 2.500 giri al minuto, scaricati a terra grazie al sistema AlfaTM Active Torque Vectoring. Il cambio automatico ad 8 rapporti è calibrato per ottimizzare fluidità, comfort e facilità di guida in tutti gli ambiti di utilizzo, ma è in modalità Race che esprime tutto il suo potenziale, con cambiate fulminee in soli 150 millisecondi.

Numerosi sistemi funzionali al piacere di guida equipaggiano ogni Quadrifoglio per offrire la più autentica e coinvolgente esperienza al volante: dalle sospensioni attive AlfaTM Active Suspension all’unità di controllo AlfaTM Chassis Domain Control, che consente alla vettura e al guidatore di avere sempre le condizioni ideali per sfruttare appieno le eccezionali prestazioni di Giulia e Stelvio. Il sistema di scarico Dual mode a quattro uscite, nella modalità Race diventa più aggressivo e coinvolgente. E a partire dal model year 20, il cliente avrà la possibilità di equipaggiare Giulia e Stelvio Quadrifoglio di un nuovo sistema di scarico Akrapovič, sempre dual mode, realizzato in titanio con codini in carbonio e caratterizzato da un timbrica ancora più ricercata.

All’interno, il nuovo design della consolle centrale è di grande impatto tattile e visivo e offre più spazio per depositare gli oggetti. Sono nuovi il volante, la leva del cambio rivestita in pelle, le cinture di sicurezza ora disponibili non solo in nero, ma a scelta anche in rosso o verde. La tecnologia di bordo prevede un nuovo sistema di infotainment completamente rinnovato con display centrale touchscreen da 8,8”, dotato di servizi connessi e con interfaccia ridisegnata. Tra le novità esclusive di Quadrifoglio le Performance Pages, schermate dedicate che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato della vettura. Per quanto riguarda le novità sugli esterni, Giulia e Stelvio Quadrifoglio adottano nuovi gruppi ottici posteriori a LED con lente brunita e nuova finitura nero lucido per trilobo anteriore e badge posteriori. Su Stelvio esordiscono i nuovi cerchi da 21”, dedicati alla versione Quadrifoglio.

Con il MY2020, su Giulia e Stelvio Quadrifoglio vengono infine introdotti i nuovi sistemi per la guida autonoma di livello 2, sviluppati in collaborazione con Bosch. Per esaltare il carattere sportivo dei modelli Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio il Brand Mopar ha realizzato una nuova ed esclusiva Quadrifoglio Accessories Line che affascina i visitatori con un esclusivo sistema di scarico ad alta prestazione realizzato in cooperazione con Akrapovič, un kit di fanali posteriori bruniti e una livrea esclusiva. Inoltre il diffuso impiego del carbonio, un materiale tecnico, leggero e sicuro che migliora aerodinamicità, performance e rapporto peso/potenza, oltre ad accentuare l’elegante aggressività estetica delle due icone Alfa Romeo. Per questo Mopar rende disponibile nella esclusiva Quadrifoglio Accessories Line lagriglia anteriore con inserto “V”, le calotte degli specchi e lo spoiler posteriore in carbonio.