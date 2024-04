Nuovo Alfa Romeo Caffè & Bistrò: unione di arte e cucina

Il Museo Alfa Romeo di Arese, celebre per la sua imponente collezione che narra la storia dell'iconico marchio

attraverso il motorsport, il design e l'innovazione tecnologica, introduce una novità esclusiva: l'apertura dell'Alfa Romeo Caffè & Bistrò. Questa nuova proposta di ristorazione eleva ulteriormente l'esperienza di visita, proponendo un viaggio sensoriale che fonde innovazione e tradizione, valori fondamentali del brand Alfa Romeo.

Il Bistrò, gestito dal rinomato Gruppo Maio - noto per i successi dei MAIO Restaurant situati nelle prestigiose Rinascenti di Milano e Roma, nonché per l'eccellenza nel catering di eventi presso il Balocco Proving Ground - promette un'esperienza culinaria di qualità superiore. La scelta del Gruppo Maio come partner assicura un'offerta che combina la cura artigianale e l'eccellenza italiana, principi cardine sia di Alfa Romeo sia della filosofia del gruppo ristorativo.

Il design del locale, moderno e accogliente, si arricchisce di elementi tratti dalla Collezione storica Alfa Romeo, creando un ambiente unico dove i visitatori possono prolungare il loro viaggio nell'universo Alfa Romeo gustando piatti raffinati. La presenza di auto d'epoca e modelli in scala conferisce al Bistrò un fascino particolare, rendendolo il perfetto punto di incontro per appassionati, famiglie, club automobilistici e clientela business.

L'offerta culinaria, curata dallo chef Eugenio Moreni, riflette la filosofia Alfa Romeo: un menu che esalta la qualità delle materie prime attraverso un connubio di innovazione e creatività. Dalla caffetteria alle proposte per eventi privati, ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza indimenticabile.

Aperto nei giorni di apertura del Museo, l'Alfa Romeo Caffè & Bistrò si propone anche come luogo ideale per eventi privati, da aperitivi post-visita a cene di gala con showcooking, offrendo un servizio esclusivo che arricchisce la visita al Museo di un ulteriore elemento di eccellenza.

Con l'inaugurazione dell'Alfa Romeo Caffè & Bistrò, il Museo Alfa Romeo di Arese non solo consolida il suo ruolo di custode della storia automobilistica, ma si riconferma anche punto di riferimento per chi cerca un'esperienza che unisce cultura, bellezza e gusto, nel segno dell'inconfondibile stile italiano.