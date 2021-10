Nuovo Citroen ë-Berlingo, modello di riferimento nel segmento dei Multispazio

ë-Berlingo offre 18 tecnologie utili che assicurano una guida sicura e tranquilla nel quotidiano.

È ora ordinabile anche in Italia Citroen e-Berlingo, il veicolo multispazio della casa francese disponibile per la prima volta in versione elettrico. In grado di percorrere in modalità a zero emissioni fino a 280 km, la vettura può contando su motore di 100 kW e 136 cavalli. Disponibile in 2 lunghezze, può accogliere fino a 7 persone e si distingue per i suoi 3 sedili posteriori indipendenti, il tetto multifunzione Modutop e il lunotto apribile. È dotato anche dell’Head-up Display, di una nuova strumentazione digitale con schermo ad alta definizione da 10” e di tutte le tecnologie utili nel quotidiano.

Disponibile a partire da 34.100 euro chiavi in mano, e-Berlingo consente anche di risparmiare grazie a un costo di utilizzo molto più contenuto di quello di un modello con motore termico, visto che il consumo elettrico medio di 18 kWh per 100 km è pari a un costo di 3 euro e i costi di manutenzione sono ridotti in media del 30%. Con un volume abitabile fino a 4.000 litri, una lunghezza di carico di oltre 3 m e un volume del bagagliaio fino a 2.126 litri, e-Berlingo offre uno spazio interno ai migliori livelli del suo segmento. La modularità e i vani portaoggetti, che sono parte integrante del suo Dna, favoriscono molteplici utilizzi. Inoltre, è sicuro grazie alle sue 18 tecnologie di aiuti alla guida e alle manovre, come il Keyless Access & Start e l'Head-up display, in modo che la guida sia sempre un piacere. Nuovo Citroën e-Berlingo offre una silhouette compatta e nel contempo dispone di un abitacolo spazioso e modulabile a proprio piacimento, che invita aviaggiare da 5 a 7 persone in uno spazio molto confortevole.

Il cliente può scegliere la lunghezza del suo veicolo: la versione M di 4,40 m e la versione XL di 4,75 m. A prescindere dalla versione, può accedere a tutti i parcheggi, grazie alla sua altezza inferiore a 1,90 m. La misura M è disponibile nelle 4 versioni Live, Feel, Feel Pack e Shine. E-Berlingo si declina in 4 versioni: Live, che comprende gli equipaggiamenti essenziali; Feel, che agli equipaggiamenti di base il sedile passeggero a scomparsa, sensori di parcheggio posteriore, doppia porta laterale scorrevole e Pack Safety Plus; Fell Pack, la versione più versatile e Shine, fatta per gli automobilisti alla ricerca del comfort.