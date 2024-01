Nuovo Ford Tourneo Courier: L'Urban Activity Vehicle dallo stile SUV

Il Tourneo Courier è stato sviluppato con un design distintivo fin dai primi bozzetti, evidenziato dalla verniciatura bicolore a contrasto nella serie Active e dai dettagli come i cerchi in lega e i passaruota ampi.

Il team di sviluppo Ford ha perfezionato ogni aspetto, trasformando il veicolo in una presenza stradale impressionante, con particolare attenzione al frontale che presenta una griglia verticale imponente e fari integrati che enfatizzano ampiezza e robustezza. Il colore Bursting Green e la linea del tetto bianca conferiscono al Tourneo Courier Active un carattere avventuroso, mentre il design d'ispirazione SUV si riflette in un abitacolo spazioso con ampie superfici vetrate. Secondo Amko Leenarts, Design Director di Ford Europa, il veicolo è progettato per offrire massima versatilità, adatto a ogni fase della vita del cliente, con uno stile robusto all'esterno e uno spazio generoso all'interno, ideale per le esigenze dinamiche della vita quotidiana.

Il nuovo Ford Tourneo Courier è dotato di un modem integrato che consente aggiornamenti software wireless. La sua console include il sistema multimediale SYNC 4, controllabile attraverso un touchscreen centrale da otto pollici, che offre accesso a musica, podcast, navigazione e impostazioni del veicolo. Il quadro strumenti digitale sostituisce quello analogico, consentendo al conducente di visualizzare varie informazioni sul veicolo e personalizzare i display laterali. La vettura offre anche una base di ricarica wireless, porte USB, mirroring wireless con Android Auto e Apple CarPlay per mantenere il conducente sempre connesso digitalmente. Il supporto integrato per smartphone elimina la necessità di ventose o agganci alle bocchette dell'aria. Inoltre, sono presenti vani pratici sul cruscotto e sulle portiere per riporre snack, bottiglie d'acqua, cavi USB e ricevute, contribuendo a mantenere l'abitacolo ordinato e sicuro.

Il Ford Tourneo Courier ha subito un completo rinnovamento del design, portando a una totale riprogettazione degli interni che sono ora più ampi e versatili rispetto al modello precedente. Il bagagliaio offre oltre il 44% di spazio in più, consentendo di viaggiare senza limiti di carico. Il portellone posteriore ampio protegge dai fattori atmosferici durante le attività outdoor, mentre un allarme volumetrico contribuisce a mantenere al sicuro il veicolo e il suo contenuto. Per gestire stivali fangosi o oggetti sporchi, sono stati introdotti scomparti integrati nei pannelli laterali del bagagliaio.

Con i sedili posteriori ribaltati, il Tourneo Courier offre un volume del bagagliaio che raggiunge i 2.162 litri. La fila di tre posti posteriori offre più spazio per testa e spalle rispetto al modello precedente, con sedili divisi 60/40 che si piegano e ribaltano per agevolare il trasporto di oggetti lunghi fino a 1,4 metri. Gli interni sono progettati per affrontare sfide all'aperto, con sedili rivestiti in tessuto tecnico facile da pulire e resistente agli elementi.

Le porte laterali scorrevoli con ampia apertura semplificano l'accesso alla parte posteriore del veicolo, rendendo più agevoli le operazioni legate ai bambini e prevenendo danni accidentali ad altre auto in spazi ristretti. In sintesi, il Tourneo Courier Active offre spazio, versatilità e comfort per adattarsi a diverse esigenze, sia durante le attività quotidiane che nelle avventure all'aria aperta.

Ford Tourneo Courier è disponibile in due versioni distintive, ognuna con la propria personalità e caratteristiche uniche:

Titanium:

Serie elegante che comprende cerchi in lega, dettagli cromati sulla griglia anteriore e fari.

Orientata al comfort, offre un abitacolo con caratteristiche di lusso.

Design raffinato e pratico, adatto a un pubblico che cerca spazio e connettività in un veicolo di stile SUV.

Active:

Serie che esalta lo stile avventuroso del Tourneo Courier.

Caratterizzata da rivestimenti neri, protezioni anteriori e posteriori e un design speciale dei cerchi in lega.

Finiture esclusive nell'abitacolo, progettato per chi ricerca un veicolo versatile con un tocco di avventura.

Entrambe le versioni offrono uno stile inconfondibile, connettività avanzata e un design in stile SUV, mantenendo nel complesso la praticità e la versatilità di un Urban Activity Vehicle.

Il nuovo Ford Tourneo Courier è progettato per offrire un'esperienza di guida controllata e confortevole, grazie alle dinamiche di guida ottimizzate e al brillante motore a benzina Ford EcoBoost abbinato a un nuovo cambio automatico. Questo rende il veicolo adatto sia alla guida in città che durante i viaggi.

Le avanzate tecnologie di assistenza alla guida integrate di serie includono il Lane-Keeping System, il Pre-collision Assist, il Traffic Sign Recognition, il Driver Alert, il Wrong Way Alert e il Cruise Control. A seconda della versione, sono disponibili anche opzioni come il BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco), il Cross Traffic Alert con Intersection Assist e l'Intelligent Adaptive Cruise Control.

I sensori di parcheggio posteriori di serie semplificano le manovre in città, mentre il diametro di sterzata di 10,7 metri e la lunghezza inferiore a 4,4 metri migliorano la manovrabilità e facilitano l'accesso agli spazi ristretti.

Tutti i modelli Ford Tourneo Courier sono spinti da un potente motore a benzina EcoBoost da 1.0 litri con 125 CV, rappresentando un aumento del 25% di potenza rispetto al modello precedente. Oltre al cambio manuale a sei marce, i clienti possono optare per il nuovo cambio automatico a doppia frizione a sette marce, che offre cambi rapidi e reattivi senza perdita di coppia, migliorando l'efficienza alle basse velocità. In sintesi, il Tourneo Courier unisce tecnologie all'avanguardia, manovrabilità ottimizzata e prestazioni potenziate per una guida comoda e sicura.