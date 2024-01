Nuovo Ford Transit Courier: design rinnovato, maggiore portata e stile SUV

Il nuovo Ford Transit Courier è pronto per il mercato europeo, offrendo maggiore produttività, sicurezza e connettività.

Con un design completamente rinnovato, il veicolo presenta un aumento del 25% nel volume di carico rispetto alla generazione precedente e la capacità di trasportare due Europallet. Il suo aspetto esterno trasmette determinazione e versatilità, mentre l'interno, sia il vano di carico che la cabina, è progettato per migliorare la produttività e il comfort. Il Transit Courier è il primo furgone a ottenere il riconoscimento Euro NCAP Platinum con nuovi standard di test rigorosi, stabilendo un nuovo standard di sicurezza nel segmento. Integrato con la piattaforma software e i servizi connessi di Ford Pro, il veicolo mira a massimizzare l'efficienza operativa riducendo i tempi di fermo, particolarmente vantaggioso per piccole imprese e grandi flotte. Tra le caratteristiche chiave vi sono le piattaforme di gestione Ford Pro Software e la gamma di servizi Ford Pro Service, progettati per semplificare e ottimizzare la manutenzione.

Il nuovo Ford Transit Courier offre un look distintivo e funzionalità avanzate. Grazie allo sviluppo tridimensionale dei volumi e al design ispirato agli SUV, il veicolo massimizza la capacità di carico. Con un aumento della lunghezza del vano di carico a 1.802 mm e una larghezza tra i passaruota di 1.220 mm grazie al nuovo design delle sospensioni posteriori, il furgone può ora trasportare due Europallet, con un volume totale di carico di 2,9 m³, rappresentando un incremento del 25% rispetto al modello precedente. La scelta tra la portata standard e quella maggiorata, con molle a doppia risposta, consente di gestire un carico utile massimo fino a 854 kg, un aumento di oltre il 45% rispetto al modello precedente. Inoltre, tutte le varianti possono trainare fino a un peso massimo di 1.100 kg.

Il Ford Transit Courier offre praticità e flessibilità con caratteristiche di serie come le porte posteriori con apertura a 180 gradi, sei punti di ancoraggio al pavimento e illuminazione a LED nel vano di carico. Le opzioni di rivestimento del pavimento in gomma o legno e i binari di stivaggio a mezza altezza contribuiscono a utilizzare l'area di carico in modo efficiente. Una versione a doppia cabina è disponibile per trasportare una squadra di lavoro, con una seconda fila a tre posti che può essere ripiegata e capovolta per fornire spazio aggiuntivo. Questo modello è dotato di finestrini posteriori e porte posteriori vetrate di serie, mentre la vetratura laterale completa è un'opzione. Per garantire una maggiore sicurezza e protezione dei contenuti del veicolo, Ford Pro collabora con esperti di sicurezza per offrire pacchetti di serrature montati in fabbrica come opzione aggiuntiva.

Il Ford Transit Courier offre un elevato livello di tecnologia integrata con un pannello strumenti "digiboard" che include un quadro strumenti digitale e un touchscreen centrale da otto pollici con il sistema di connettività SYNC 4. Il sistema di navigazione connessa su abbonamento fornisce aggiornamenti in tempo reale su traffico, parcheggio e pericoli locali, ottimizzando i percorsi in base alle condizioni attuali. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless è di serie. La connettività è garantita da un modem integrato che mantiene il veicolo nell'ecosistema Ford Pro e consente aggiornamenti software wireless per espandere le funzionalità nel tempo. Il supporto per il telefono integrato nella dashboard elimina la necessità di supporti aggiuntivi. Gli spazi di stivaggio sono progettati per mantenere organizzati documenti, dispositivi e cavi, con vani portaoggetti aperti di facile accesso, vani per tablet nella console centrale e inserti portaoggetti sulle porte con separatori per bottiglie.

Il nuovo Ford Transit Courier offre una connettività avanzata che semplifica la gestione del veicolo attraverso l'app FordPass Pro, ideale per piccole imprese, e sistemi gestionali per flotte più numerose. L'app gratuita consente di controllare a distanza il furgone, monitorare la posizione, la spesa per il carburante e ricevere avvisi sullo stato del veicolo, inclusi livelli dei liquidi, pressione degli pneumatici, vita utile dell'olio e condizioni dei freni. Per i clienti con cinque o più veicoli, è disponibile un anno di accesso gratuito alle funzionalità personalizzate di Ford Pro Telematics, che massimizzano la produttività tramite dashboard dedicate a posizione, stato di salute e manutenzione dei veicoli. La connettività include avvisi di sicurezza in caso di collisioni ed effrazioni. Il sistema Fleet Start Inhibit consente ai fleet manager di abilitare e disabilitare il veicolo da remoto per prevenire furti o utilizzi non autorizzati al di fuori dell'orario di lavoro. Il modem abilita la connessione a FORDLiive, un centro di controllo digitale che riduce i tempi di fermo per manutenzione, generando notevole disponibilità aggiuntiva dei veicoli. Il supporto Ford Pro Service è disponibile attraverso 800 Transit Center, offrendo un ampio supporto per la manutenzione dei veicoli commerciali.

Il nuovo Ford Transit Courier presenta unaversione da 125 CV del motore a benzina Ford EcoBoost 1.0l, insieme alla versione da 100 CV, entrambe ottimizzate per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l'efficienza nei consumi rispetto alla generazione precedente. Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un nuovo cambio a doppia frizione a sette marce, offrendo una guida fluida e efficiente, particolarmente utile nel traffico stop-start. Per coloro con percorrenze più elevate, è disponibile anche un motore diesel EcoBlue da 1,5 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei velocità.

Il Transit Courier eredita avanzate tecnologie di assistenza alla guida dalla piattaforma Ford, offrendo una suite di sistemi premiata con il riconoscimento Euro NCAP Platinum. Tra le caratteristiche di serie ci sono: [qui dovrebbe essere inserita la lista delle tecnologie di assistenza alla guida, ma non è fornita nell'input].

Lane-Keeping System

Pre-Collision Assist

Intelligent Speed Assist

Sensori di parcheggio posteriori

Per incrementare la sicurezza nei contesti urbani, sono inoltre disponibili: 4

· Intelligent Adaptive Cruise Control – con Stop & Go e Lane Centering con cambio automatico

· BLIS - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi con Cross Traffic Alert

· Intersection Assist - Assistente all'intersezione

· Assistenza alla frenata in retromarcia

Il nuovo Ford Transit Courier è disponibile in tre versioni: Trend, Titanium e Active. La versione Titanium offre un equipaggiamento ricco, compresi cerchi in lega da 16 pollici, telecamera posteriore, 4 sensori di parcheggio anteriori, avviamento senza chiave e un pad di ricarica wireless. La versione Active presenta caratteristiche di design d'ispirazione SUV, tra cui modanature esclusive dei passaruota, protezioni anteriori e posteriori, barre sul tetto e cerchi in lega da 17 pollici.