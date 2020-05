Nuovo Mokka: lo stile del design Opel

Precisione, semplicità, alta qualità: questo è nuovo Opel Mokka. Chiaramente allineato al design sviluppato da Opel, vanta proporzioni ideali. L’impostazione del corpo vettura è caratterizzata da linee composte e gradevoli al tempo stesso, come una top model tedesca che calca le scene. La compostezza è ovunque, in ogni dettaglio e si ritrova anche nel logo Mokka. Recentemente ideato, si abbina al nuovo stile del SUV, il nuovo carattere grafico tecnico, fluido e vivace dà forma alla parola "Mokka". Nome ed emblema di una nuova generazione di veicoli. Nuovo Mokka è la prima vettura Opel su cui fa bella mostra di sé il logo posto centralmente sul portellone posteriore sotto il leggendario simbolo del fulmine. Facilmente leggibile e senza ulteriori sigle come versioni o indicazioni della cilindrata. Nuovo Opel Mokka dice solo "Mokka" - o "Mokka" con la "e" piccola nel caso della versione esclusivamente elettrica.

"Il logo suggerisce l'assoluta precisione del nuovo Mokka", spiega Mark Adams, Opel Design Vice President. “Le lettere accuratamente realizzate sono allungate in forma orizzontale e sono ampiamente distanziate per enfatizzare la larghezza del veicolo. La posizione centrale è coerente con la filosofia della bussola di Opel, in cui gli elementi visivi chiave sono disposti lungo l'asse verticale e orizzontale. Mokka-e elettrico sta definendo una nuova era per il marchio Opel. Forma e funzione si fondono - semplicemente tedesco.”

La prossima generazione di Opel Mokka avrà un design completamente nuovo e l’avvio della commercializzazione avrà inizio nei primi mesi del 2021.