Nuovo Opel Crossland è ora ordinabile in Italia

NuovaOpel Crossland è disponibile a partire da un prezzo di soli 20.850 € (tutti i prezzi sono chiavi in mano in Italia), completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida come, per esempio, il Lane Keep Assist. Il climatizzatore di serie offre un clima interno confortevole, mentre la radio digitale garantisce un suono ottimale. L'ampia scelta di allestimenti spazia da Edition, Elegance e la nuova GS Line fino al top di gamma Ultimate che non lascia nulla da desiderare.

Tutte le varianti di nuovo Opel Crossland condividono l’Opel Vizor che si estende nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende otticamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema "Blitz" del marchio domina con orgoglio al centro. Il Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i modelli Opel nel corso degli anni 2020 con l'idea di raggruppare ulteriormente le migliori tecnologie.

Sul posteriore, i nuovi fari oscurati migliorano il design Opel a forma di ala e la nuova superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) rende il nuovo Opel Crossland più ampio e resistente.

Il nuovo Opel Crossland offre allestimenti appositamente progettati per chi guida un’auto privata o aziendale e trascorre molto tempo al volante, per motivi di lavoro o per motivi privati.

Con il sedile ergonomico del conducente certificato AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.), Opel Crossland Elegance e GS Line (a partire da 22.350 €) offre un comfort notevolmente maggiore nei lunghi viaggi. Il Park Pilot anteriore e posteriore e la retrocamera eliminano lo stress del parcheggio. Il sistema di infotainment Multimedia Radio con schermo touch a colori da sette pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre le migliori connessioni.