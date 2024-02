Nuovo PEUGEOT E-3008: prezzi più accessibile con gli incentivi statali

Il mondo automobilistico sta assistendo a una vera e propria rivoluzione con l'arrivo del nuovo PEUGEOT 3008, un SUV fastback che si posiziona come finalista per l'ambito titolo di Auto dell'Anno 2024.

Questo modello non solo succede a uno dei veicoli di maggior successo sul mercato europeo e italiano, ma segna un importante passo avanti nell'elettrificazione della mobilità.

PEUGEOT ha deciso di concentrarsi sul futuro sostenibile dell'automobile, introducendo versioni 100% elettriche del 3008, accanto alle tradizionali varianti ibride. Queste nuove versioni elettriche promettono un'autonomia impressionante, che può raggiungere fino a 700 km seguendo il ciclo WLTP, un parametro di riferimento per la misurazione dell'autonomia e del consumo di energia dei veicoli elettrici. Inoltre, la ricarica del PEUGEOT E-3008 diventa più semplice e veloce, con potenze di ricarica che arrivano fino a 160 kW in corrente continua, permettendo di recuperare fino a 100 km di autonomia in soli 10 minuti.

Ma la vera rivoluzione sta nel prezzo. PEUGEOT ha rivisto i costi delle versioni elettriche per renderle più accessibili, in linea con i nuovi incentivi statali italiani. A partire dal 27 febbraio 2024, il PEUGEOT E-3008 Allure vedrà una riduzione di prezzo di 7.800 euro, posizionandosi a 41.980 euro, mentre la versione GT, il top di gamma, subirà una diminuzione di 5.050 euro, arrivando a 49.730 euro (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa).

Queste mosse strategiche non solo rendono il PEUGEOT 3008 una scelta eccezionalmente attraente per i consumatori alla ricerca di un veicolo elettrico di alta qualità, ma sottolineano anche l'impegno del marchio francese verso un futuro più sostenibile. Con una rata mensile di 350 euro, sia per la versione elettrica che ibrida, PEUGEOT offre la libertà di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, rendendo la mobilità elettrica più accessibile che mai.