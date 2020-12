Nuovo Peugeot e-Expert è "Van Of The Year 2021"

Nuovo PEUGEOT e-EXPERT è stato eletto International Van Of The Year 2021. Questo riconoscimento premia l'impegno dei team PEUGEOT che hanno lavorato ad un progetto al centro della strategia di elettrificazione del Marchio del Leone.

Nuovo PEUGEOT e-EXPERT è il sesto veicolo della Casa insignito del prestigioso riconoscimento di International Van of The Year dalla nascita del premio avvenuta nel 1992.

Nuovo PEUGEOT e-EXPERT è a suo agio in tutte le situazioni di utilizzo e si adatta a tutte le professioni con uno spazio utile che semplifica la vita di tutti i giorni, tecnologie di bordo di ultima generazione e uno stile deciso e distintivo.

Consentendo l'accesso ai centri urbani, Nuovo PEUGEOT e-EXPERT rappresenta una nuova offerta nel segmento dei Furgoni Compatti con motorizzazione 100% elettrica.

Perfetta declinazione del concetto di “Power of Choice”, Nuovo e-EXPERT ha:

2 livelli di autonomia che arrivano fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP

3 lunghezze (Compact, Standard e Long)

una capacità di traino di 1.000 kg e un carico utile di 1.275 kg

lo stesso volume di carico della versione termica, fino a 6,6 m³

Tutte le qualità originali di PEUGEOT Expert, senza compromessi ed ora a zero emissioni.





IVOTY:

Sotto questo acronimo si nasconde il premio “International Van of the Year”, il premio più prestigioso per un veicolo commerciale. Il vincitore viene eletto ogni anno grazie ai voti di una giuria di 25 giornalisti internazionali (Europa, Russia e Turchia), in rappresentanza di 25 riviste specializzate in questo settore.

Il veicolo vincitore potrà esporre per un anno sulla carrozzeria il logo recante la scritta "International Van of the Year". Questo premio riflette l'impegno di tutti i team nel progetto di Nuovo PEUGEOT e-EXPERT.

Dalla creazione del premio avvenuta nel 1992, il marchio PEUGEOT ha vinto questo famoso premio 6 volte: