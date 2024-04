Nuovo Renault Captur: rivoluzione nel segmento B

Nel panorama dei SUV urbani, il nuovo Renault Captur

si distingue per l'audacia del suo design e per l'attenzione al dettaglio che caratterizza sia l'esterno che l'interno, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti.

Design esterno: una silhouette che colpisce

Il nuovo Renault Captur presenta un'estetica esterna evoluta, con una linea più dinamica e distintiva. Il frontale è stato completamente rivisitato, ora più elegante e con una nuova firma luminosa che accentua l'identità del veicolo. La carrozzeria bitono, con 14 configurazioni possibili, permette una personalizzazione quasi illimitata, rendendo ogni Captur unico.

Design interno: eleganza e tecnologia

All'interno, l'abitacolo del nuovo Captur riserva sorprese in termini di design e tecnologia. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato e i nuovi display per i conducenti sono solo l'inizio. Materiali sostenibili, sellerie inedite e l'allestimento Esprit Alpine creano un ambiente interno di prima classe, dove tecnologia e comfort si fondono in un'esperienza di guida ineguagliabile.

Motorizzazioni: efficienza e scelta

La gamma di motorizzazioni del nuovo Captur soddisfa tutte le esigenze, dalla benzina al mild hybrid, fino all'innovativo E-Tech full Hybrid da 145 cv. Questa ampia offerta si traduce in prestazioni elevate e un'impronta ecologica ridotta, confermando l'impegno di Renault verso una mobilità più sostenibile.

Gamma e personalizzazione

Con il nuovo Captur, Renault propone una gamma che spazia dal pratico allestimento Evolution fino all'esclusivo Esprit Alpine, offrendo livelli di abitabilità e dotazioni tecnologiche al top della categoria. La possibilità di personalizzare l'ambiente interno con il sistema MULTI-SENSE e l'ambient lighting "Living Lights" rende ogni viaggio un'esperienza unica.

Il nuovo Renault Captur non è solo un'auto, ma una dichiarazione di stile e tecnologia, progettata per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e consapevole. Con il suo design rivoluzionario, le avanzate opzioni di motorizzazione e una gamma completa di allestimenti, il Captur è pronto a riconfermarsi come il punto di riferimento nel segmento B.