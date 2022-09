Nuovo SUV Citroën C5 Aircross debutta " alla Maison Citroën” di Milano

“La Maison Citroën” di Milano nello store COIN di Piazza V Giornate accoglie Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, il SUV di segmento C che si distingue per comfort a bordo e modularità.

Al centro dello spazio espositivo, spicca Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, un vero riferimento nel segmento per il comfort a bordo e per l’esperienza globale orientata al benessere e alla facilità di utilizzo. La versione Hybrid Plug-In amplifica ulteriormente questa sensazione, con tutti i vantaggi della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani e un'autonomia illimitata per i lunghi viaggi grazie al motore a benzina, per un’esperienza di mobilità in classe ë-Comfort, perfettamente isolati dalla strada e dal mondo esterno, in totale tranquillità, in un ambiente protetto, come all’interno di un cocoon, dove tutte le sollecitazioni esterne sono filtrate.

Adiacente a “La Maison Citroën”, nella zona dedicata ai test drive, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è a disposizione per una prova su strada. Salendo a bordo, tutti saranno positivamente sorpresi dall’eccezionale spazio, dalla modularità dei volumi, dai rivestimenti raffinati, dal nuovo Touch Pad da 10”, dal bagagliaio ampio e funzionale, oltre che dai 3 sedili posteriori indipendenti, reclinabili, scorrevoli e richiudibili a tavolino.

Il Test Drive di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In consentirà poi di sperimentare la sua guida fluida e silenziosa, oltre alla sensazione di benessere che si prova in un ambiente ovattato e isolato dal mondo esterno, grazie ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, alle sospensioni Citroën Advanced Comfort®, oltre alle sue tecnologie di assistenza alla guida come l’Highway Driver Assist, che trasformano ogni viaggio in un’esperienza serena e positiva.

La stessa esperienza di guida di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In naturalmente si può sperimentare presso tutte le Concessionarie, su tutto il territorio italiano.

Presso “La Maison Citroën” di Milano, dal 12 settembre al 9 ottobre, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è protagonista di un’iniziativa realizzata in collaborazione con Radio Italia che consente di vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Grazie al supporto ed al coordinamento del personale dedicato presente sul posto, tutti coloro che effettuano un test drive di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In presso “La Maison Citroën” di Milano, in possesso di patente di guida da almeno due anni, possono partecipare ad un’estrazione per vivere un’esclusiva Vip Experience in uno dei Radio Italia Live. La Vip Experience prevede l’ingresso per 4 persone al Radio Italia Live presso il Reward Music Place di Cologno Monzese, la visita agli studi della diretta radiofonica Radio Italia, l’accesso Vip alla Lounge con aperitivo e pass per assistere al Radio Italia Live.

Inoltre, per gli appassionati di musica, nei weekend 17/18 settembre, 1/2 ottobre e 8/9 ottobre, presso “La Maison Citroën” di Piazza V Giornate di Milano, sarà possibile seguire dal vivo lo speaker Sergio Labruna che coinvolgerà il pubblico presente con un tono scherzoso e divertente. Previsti anche collegamenti con Radio Italia nel corso dei weekend.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In si distingue per il suo design moderno, una modularità di riferimento ed il comfort assoluto a bordo. Vero SUV dal carattere deciso, presenta uno stile moderno e assertivo, con linee geometriche e scolpite. Il frontale acquisisce un nuovo aspetto, dal design verticale, che rafforza la percezione di larghezza e le sue caratteristiche di veicolo imponente e sicuro. Un rinnovamento che si esprime anche attraverso la nuova firma luminosa posteriore tridimensionale e nuovi cerchi da 18” diamantati. Anche nell’abitacolo prosegue il rinnovamento, con la nuova consolle centrale, nuovo Touch Pad da 10” e nuovi ambienti interni, eleganti e distintivi.

Grazie alla sua tecnologia Hybrid Plug-In, abbina tutti i vantaggi della guida 100% elettrica fluida e silenziosa, per tutti i giorni, con 55 km di autonomia alla libertà del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida.

Tutte le sollecitazioni provenienti dal mondo esterno sono filtrate, per un comfort ai massimi livelli, grazie a innovazioni 100% Citroen, come le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi e i nuovi sedili Advanced Comfort.

Offre una modularità e abitabilità di riferimento, grazie ai suoi sedili posteriori individuali, tutti della stessa ampiezza, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili a scomparsa e al bagagliaio dal volume di riferimento.

La serenità a bordo è amplificata da 20 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, sistema di guida semi-autonoma di livello2, e da 6 funzioni di connettività.