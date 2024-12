Nuovo Toyota Land Cruiser 250: tradizione e innovazione per un’icona fuoristrada

Il Toyota Land Cruiser, simbolo di affidabilità, durata e capacità off-road, si rinnova con la nuova generazione Land Cruiser 250.

Questo iconico veicolo, che affonda le sue radici nel 1951 con il modello Toyota B, continua a rappresentare una scelta unica per chi cerca un mezzo capace di affrontare le condizioni più estreme senza sacrificare comfort e innovazione.

Una Storia di Successi e Innovazione

Il Land Cruiser ha percorso una lunga strada dai suoi esordi. Nato come veicolo robusto per uso militare e civile, ha presto conquistato il mercato globale, diventando il modello più longevo della gamma Toyota con oltre 10,4 milioni di unità vendute in più di 170 Paesi. Sin dalla sua creazione, la missione del Land Cruiser è stata chiara: portare le persone a destinazione in sicurezza, anche nei luoghi più remoti e inaccessibili.

Con il nuovo Land Cruiser 250, Toyota mantiene fede alla tradizione del modello, integrando allo stesso tempo le più recenti tecnologie per soddisfare le esigenze moderne.

Design: Tradizione e Modernità

Il design del Land Cruiser 250 combina heritage e innovazione. La silhouette richiama i modelli storici, come le serie 40 e 70, con un cofano lungo, passaruota trapezoidali e proporzioni che trasmettono solidità e affidabilità. Gli angoli del cofano sono sollevati per migliorare la visibilità, mentre il parabrezza verticale e lo sbalzo anteriore ridotto enfatizzano la funzionalità.

La carrozzeria è stata progettata per essere robusta e facilmente riparabile, con pannelli resistenti e componenti sostituibili in caso di danni. Il logo TOYOTA, presente sia sul frontale che sul retro, rappresenta un ritorno al classico.

Gli interni del Land Cruiser combinano un design funzionale con materiali di alta qualità, offrendo fino a sette posti a sedere e una capacità di carico versatile. Il cruscotto presenta un display digitale da 12,3 pollici, con grafiche nitide e un sistema multimediale avanzato, dotato di navigazione cloud e comandi vocali tramite l’assistente “Hey Toyota”.

Performance Fuoristrada e Powertrain

Il cuore del Land Cruiser 250 è un motore turbodiesel da 2,8 litri, capace di erogare 205 CV e una coppia massima di 500 Nm, abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti. Questo powertrain garantisce una guida fluida e una grande capacità di traino, fino a 3.500 kg.

Dal 2025, sarà introdotta una versione mild hybrid a 48V, che migliorerà ulteriormente l’efficienza e le prestazioni senza compromettere le capacità off-road.

La trazione integrale permanente, abbinata a sistemi avanzati come il Multi-Terrain Select e il Crawl Control, assicura prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.

Innovazioni Tecnologiche

Toyota ha dotato il nuovo Land Cruiser di tecnologie all’avanguardia per garantire sicurezza e controllo in ogni situazione. Tra le principali innovazioni troviamo: Multi-Terrain Monitor (MTM): offre una vista completa dell’area circostante e del terreno sotto il veicolo, facilitando le manovre in condizioni difficili. Stabiliser Disconnect Mechanism (SDM): sistema che consente di sbloccare la barra antirollio anteriore per migliorare l’articolazione delle ruote e aumentare la stabilità in fuoristrada. Servosterzo Elettrico (EPS): migliora la precisione di guida e riduce il contraccolpo su terreni accidentati.

Sicurezza e Comfort

Il Land Cruiser 250 è dotato del pacchetto Toyota Safety Sense, che include funzioni avanzate come il Pre-Collision System, il Lane Tracing Assist e il Cruise Control Radar Dinamico. L’introduzione del nuovo sistema di assistenza proattiva migliora ulteriormente la sicurezza in città e in situazioni di traffico intenso.

Gli interni sono progettati per offrire il massimo comfort: sedili ergonomici, materiali di alta qualità e un sistema di insonorizzazione avanzato garantiscono un’esperienza di guida piacevole anche sui percorsi più impegnativi.

La First Edition: Esclusività e Stile

Per celebrare l’arrivo della nuova generazione, Toyota ha lanciato una versione limitata First Edition, riservata ai clienti che prenotano il veicolo in anticipo. Questo allestimento offre dettagli esclusivi, come fari tondi classici, verniciatura bicolore e rivestimenti interni unici, oltre a una dotazione tecnologica completa.

Il nuovo Toyota Land Cruiser 250 rappresenta l’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Con il suo design iconico, la robustezza leggendaria e le tecnologie moderne, si conferma un punto di riferimento nel segmento dei fuoristrada. Che si tratti di un’avventura off-road o dell’uso quotidiano, il Land Cruiser 250 promette di accompagnarti ovunque con stile, comfort e sicurezza.