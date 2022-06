Nuovo Volkswagen Amarok, svelati gli interni

Gli interni presentano un ulteriore punto di forza. Il display del nuovo Amarok diventa verticale offrendo una migliore visione d'insieme e ampie possibilità di controllo.

Il nuovo pick-up premium della Volkswagen Veicoli Commerciali con il nuovo cockpit digitale e un display (con schermo da 10 a 12 pollici) che si allunga verticalmente sopra la console centrale, offre una migliore visione d'insieme e un più facile accesso ai comandi. Volkswagen Veicoli Commerciali utilizza nell'Amarok un mix di funzioni digitali, pulsanti e/o interruttori rotanti configurati in modo ergonomico e intuitivi da usare.

Nel mondo del nuovo Amarok entrano anche oltre 30 sistemi di assistenza alla guida, che possono essere configurati tramite il display. Più di 20 si trovano per la prima volta nella gamma Amarok. Tra questi, il "Lane Assist & Lane Change System" (assistenti al mantenimento e al cambio di corsia), “Light Assist” (Dispositivo assistenza abbaglianti), “Predictive Adaptive Cruise Control” (Cruise Control adattivo con lettura dei segnali stradali) e il sistema “Area View” (monitoraggio dell’area circostante durante le operazioni di parcheggio). Le possibilità di interazione tra gli utenti del veicolo e il pick-up, come ad esempio l’utilizzo dei servizi digitali online "We Connect Navigation", il funzionamento del Climatronic, l’infotainment, il sistema di navigazione, l’assistenza al parcheggio e l'esclusivo sistema audio premium (a seconda della configurazione), possono essere facilmente gestiti tramite il pannello di controllo centrale. Sotto il display sono presenti ulteriori comandi che permettono di accedere in modo rapido e diretto ad alcune delle numerose funzioni.

Oltre al già presentato "IQ.Light" e alla vistosa scritta "Amarok" sul portellone posteriore, anche il nuovo display verticale al centro della console è un'altra tra le numerose caratteristiche di design e di ingegneria del nuovo pick-up della Volkswagen Veicoli Commerciali messo in risalto in un vero e proprio stile cinematografico.