Opel Astra Sports Tourer fa un salto nell’era elettrica e del design

Adatta a tutte le esigenze, stilosa, sprint e comoda. Si riassumono in questi pochi aggettivi le tante qualità di nuova Astra Sports Tourer, la prima station wagon Opel che interpreta la filosofia stilistica ‘bold and pure’.

L’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, infatti, segue la bussola Opel dove gli assi verticale e orizzontale si intersecano con il logo del Blitz Opel al centro. Allungato su tutto l’anteriore, il Vizor integra tecnologie come i fari anteriori adattivi Intelli-Lux LED Pixel e la telecamera anteriore. Al posteriore la bussola Opel si ripete con il Blitz montato al centro, la luce di stop montata in alto e allineata verticalmente e le luci posteriori particolarmente sottili. Anche nell’abitacolo si è compiuto un grande passo avanti: il Pure Panel completamente digitale offre un’esperienza pura e maggiormente intuitiva.

I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra Station Tourer grazie al larghissimo schermo touch, proprio come uno smartphone. Sistemi fondamentali come il climatizzatore possono ancora essere comandati con interruttori e tasti fisici. Non servono neppure i cavi, dato che la nuova generazione di sistemi multimedia di infotainment e connettività può essere connessa in modalità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto attraverso gli smartphone compatibili.

La nuova vettura sarà disponibile in due versioni plug-in hybrid fin dall’inizio delle vendite e sarà quindi la prima station wagon elettrica della Casa tedesca. Oltre alla trazione elettrica, la nuova Opel Astra Sports Tourer sarà disponibile con motori benzina e diesel molto efficienti. La potenza va da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV) nelle versioni benzina e diesel e arriva a 165 kW (225 CV) di potenza di sistema nelle versioni plug-in hybrid. Il cambio a sei velocità è disponibile di serie in abbinamento ai motori benzina e diesel, e il cambio automatico a otto rapporti (elettrificato sulle versioni plug-in hybrid) è in opzione sui propulsori più potenti.

“La nuova Opel Astra Sports Tourer è il simbolo di una nuova epoca elettrica, digitale e progettata per entusiasmare - ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel -. In questo modo la lunghissima tradizione delle nostre station wagon compatte si unisce alle innovazioni più recenti come la tecnologia plug-in hybrid. Siamo sicuri che con la fantastica Astra Sports Tourer Opel conquisterà nuovi clienti”. Il bagagliaio della nuova Opel Astra Sports Tourer offre un volume superiore ai 608 litri con i sedili posteriori in posizione e arriva a ben 1.634 l con i sedili posteriori abbattuti – tanto spazio per caricare comodamente, per esempio, un trasportino per un cane di taglia media.

Con la nuova Opel Astra Sports Tourer dotata di sistema “Intelli-Space” diventa più facile anche gestire la situazione se ci si trova con uno pneumatico a terra. I kit di riparazione pneumatici e di pronto soccorso sono stipati in intelligenti vani disposti sotto il piano di carico ai quali si può accedere dal bagagliaio o dalla zona di seduta dei passeggeri posteriori. Diventa così possibile raggiungere i kit senza dover togliere tutto quello che si è caricato nel bagagliaio. Tipicamente Opel è anche l’eccezionale comfort dei sedili della nuova station wagon. I sedili anteriori, sviluppati in azienda, sono certificati dagli esperti di AGR e, grazie alla loro esemplare ergonomia, risultano i migliori nella categoria delle compatte e si distinguono per l’elevato numero di regolazioni, dall’inclinazione elettrica dello schienale al sostegno lombare elettropneumatico.