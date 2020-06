Opel Corsa-e, ora disponibile nell' allestimento GS Line

la nuyova Opel Corsa-e è l’auto elettrica per tutti, pronta per l’uso quotidiano e con un’autonomia tutta elettrica fino a 337 km nel ciclo WLTP . In più, su quest’auto elettrica è disponibile anche un optional che rappresenta il fiore all’occhiello di Opel – i fari adattivi IntelliLux LED, che sono unici in questo segmento di mercato.

In Italia, agli incentivi Opel, che per Corsa-e arrivano a 5.000 €, si aggiunge l’ecobonus statale che arriva fino a 6.000 € per le vetture con emissioni di CO2 sotto i 20 g/km in caso di rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2, e 3. Così la riduzione del prezzo di listino arriva a ben 11.000 € per un vantaggio cliente estremamente sostanzioso. Se ciò non bastasse Opel ha deciso di applicare, per un breve periodo, uno sconto del 50% sugli

2 equipaggiamenti opzionali per arricchire Corsa con contenuti aggiuntivi .

Tutti gli allestimenti di nuova Opel Corsa e Corsa-e sono equipaggiati con standard che fino a poco tempo fa facevano parte solo della dotazione di vetture di lusso. Per fare qualche esempio, tutte le Opel Corsa sono equipaggiate con la telecamera frontale che coinvolge vari sistemi di assistenza.

Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli stradali di limite di velocità ed è ora in grado di rilevare più informazioni, come ad esempio i segnali con LED, informazioni che vengono poi visualizzate sul quadro strumenti. Oltre a emettere un segnale lampeggiante, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia.

Il sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti) riduce la velocità della vettura di max 50 km/h per evitare l’impatto o ridurne la forza. In funzione della velocità, il sistema può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette.