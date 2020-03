Opel Grandland X Hybrid4, la tecnologia rende semplice la giuda

la Nuova Opel Grandland X Hybrid, 4 due motori elettrici e un propulsore a benzina 1.6 litri, Opel Grandland X Hybrid4 è molto divertente da guidare (consumo di carburante nel ciclo WLTP1: ciclo misto 1,4-1,3 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 32-29 g/km; nel ciclo NEDC2 1,6-1,5 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 36-34 g/km). I modernissimi sistemi di infotainment permettono a chi guida di avere sempre sotto gli occhi tutte le informazioni necessarie. I dati specifici per l’ibrido possono essere visualizzati sullo schermo touch a colori del sistema Navi 5.0 IntelliLink (di serie, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) o sullo schermo del cruscotto (DIC). A bordo della vettura è presente anche il servizio OpelConnect.

I numerosi sistemi di assistenza rendono sicura e comoda la guida di questo SUV ibrido. La dotazione di serie va dall’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni al Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. Il comfort aumenta ulteriormente grazie a funzioni come i sedili ergonomici con certificazione AGR, il climatizzatore bizona, il portellone controllato da sensori e il sistema d’ingresso Keyless Open & Start.