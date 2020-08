Opel Grandland X ora viaggia con la luce blu

Quando una Opel Grandland X plug-in hybrid viaggia in modalità elettrica, non solo è a emissioni zero ed è totalmente silenziosa sulla strada, ma è anche reso evidente agli altri automobilisti e ai pedoni. In modo molto intelligente, con una luce blu sul parabrezza, appena sotto allo specchietto retrovisore interno. Quando brilla il blu, il motore a combustione è in pausa e la Opel Grandland X viaggia in modalità puramente elettrica. Per farlo, il guidatore può selezionare l’impostazione "elettrico" dalle opzioni di guida disponibili e la vettura passa automaticamente all’elettrico. La luce blu rende le cose più evidenti quando, per esempio, Opel Grandland X transita in aree dove è consentito l’accesso solo a vetture elettriche. In questo caso, basta un’occhiata per accorgersi che una Opel sta viaggiando in modalità puramente elettrica.

Per assicurarsi che ci sia sempre abbastanza potenza disponibile per guidare in città a zero emissioni attivando la luce blu, Opel Grandland X plug-in hybrid ha la funzione "e-Save". Questa funzione permette all’energia immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio di essere conservata per un utilizzo successivo, per esempio per guidare in aree dove l’accesso è consentito solo alle vetture elettriche. Il guidatore può impostare questa funzione