Opel lancia i nuovi commerciali: Combo, Vivaro, Movano

La nuova generazione dei veicoli commerciali leggeri di Opel è pronta a rivoluzionare il mercato:

il compatto Opel Combo, l'Opel Vivaro di medie dimensioni e l'imponente Opel Movano promettono flessibilità, robustezza, e un design distintivo ed ultramoderno. Con la possibilità di pre-ordinazione già aperta, questi veicoli sono pronti a soddisfare un'ampia gamma di esigenze professionali grazie alle loro diverse dimensioni e varianti di carrozzeria.

Sotto il segno dell'innovazione, Opel ha ridefinito sia l'estetica esterna che gli interni dei suoi veicoli commerciali. Il nuovo design frontale, denominato Opel Vizor, caratterizza tutti e tre i modelli, integrando l'emblema della casa con fari distintivi in un unico elemento visivo che conferisce un aspetto coeso e riconoscibile. Gli interni sono stati migliorati per offrire maggiore comfort e tecnologia avanzata, tra cui sistemi di infotainment wireless di ultima generazione compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, con display touch fino a 10 pollici.

Opel non si è fermata alla sola estetica e comfort, ma ha spinto l'innovazione anche nelle prestazioni e nella sostenibilità. I nuovi Opel Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric mantengono la piena capacità operativa delle versioni a combustione interna, ma con un'attenzione particolare all'ambiente, offrendo autonomie di guida leader nella categoria, come dimostra il nuovo Opel Movano Electric capace di percorrere fino a 420 chilometri con una sola carica.

Al di là della propulsione elettrica, Opel espande la gamma con soluzioni innovative come l'Opel Vivaro HYDROGEN e il nuovo Opel Movano HYDROGEN, entrambi alimentati da celle a combustibile, rappresentando una pietra miliare per il marchio nell'ambito delle soluzioni a zero emissioni locali.

Questi veicoli non sono solo avanzati dal punto di vista tecnologico ma sono anche progettati per migliorare la sicurezza e l'efficienza nel lavoro quotidiano. Ad esempio, il nuovo Opel Combo introduce i fari a matrice Intelli-Lux LED® Matrix, una prima nel suo segmento, mentre il nuovo Opel Movano offre la possibilità di guida autonoma di livello 2. Con fino a 21 sistemi di assistenza alla guida disponibili, questi veicoli promettono viaggi di lavoro più sicuri e manovre facilità.

La versatilità è un altro punto di forza della nuova gamma Opel, con una varietà di lunghezze, altezze e configurazioni di carrozzeria disponibili per soddisfare quasi ogni esigenza commerciale. Questi veicoli sono progettati non solo per essere esteticamente piacevoli e ecologicamente sostenibili, ma anche per essere pratici, con capacità di carico e traino eccellenti, pronti ad affrontare le sfide del lavoro quotidiano.

L'ultima generazione di veicoli commerciali leggeri di Opel segna un passo significativo verso il futuro, combinando design, tecnologia, sostenibilità e versatilità per soddisfare le esigenze del moderno professionista. Con questi nuovi modelli, Opel si conferma leader nell'innovazione dei veicoli commerciali, pronto a soddisfare le sfide di un mercato in continua evoluzione.