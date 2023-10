Opel, lancia la nuova campagna pubblicitaria globale "Yes, of Corsa" per comunicare la sua nuova bestseller compatta: nuova Opel Corsa.

Si tratta della terza campagna sviluppata in collaborazione con Jung von Matt, l'agenzia creativa di Opel, ed è stata diretta dal pluripremiato regista inglese Henry Scholfield, firma dei video musicali per artisti del calibro di Ed Sheeran, Billie Eilish e Dua Lipa. Il video integrale della campagna è disponibile su YouTube.

La campagna è progettata per essere giovane, digitale, virale e attraente per tutti quelli che sono alla ricerca di una mobilità elettrica immediata ed entusiasmante. Si caratterizza inoltre per una colonna sonora orecchiabile e facilmente memorizzabile e vignette in stile cinematografico, che pongono domande come: "Ha una grande autonomia?", "Si carica al volo?", "È divertente da guidare?". La risposta a tutte queste domande è un sonante "Yes, of Corsa!".

Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing Opel, ha affermato: "Siamo davvero entusiasti della campagna #YesOfCorsa. La nuova Opel Corsa è la risposta al desiderio di una mobilità sostenibile e compatta, immediata ed entusiasmante. La campagna #YesOfCorsa amplifica questo messaggio in modo chiaro e sottolinea le qualità della nostra piccola bestseller. Inoltre, supporta la nostra transizione verso la mobilità elettrica. Eccellente e innovativa, non si tratta di una storia per la TV. Al contrario, funziona in tutti i format ed è chiaramente destinata a raggiungere i nostri clienti sui loro canali di comunicazione preferiti. Allo stesso tempo, la campagna è di grande impatto, si caratterizza per la coerenza del messaggio e, soprattutto, è divertente da guardare. Desidero personalmente ringraziare la squadra, sia di Opel sia delle nostre agenzie partner, per questa forte rappresentazione di uno dei nostri modelli più importanti e del brand nella sua interezza".

Lukas Liske e Daniel Schweinzer, Amministratori delegati di Jung von Matt HAVEL, hanno affermato: "Una campagna pubblicitaria automobilistica può tornare a essere di nuovo divertente? Yes, of Corsa! Soprattutto quando si parla di vetture elettriche. La campagna mostra tutto il potenziale del marchio Opel".

La campagna è attualmente in fase di lancio e si concentra sul target omnicanale. A essere convolti saranno la tradizionale TV lineare, i video online non lineari, le stampe pubblicitarie e gli out of home (digitali); saranno previsti storie sui social, reel e snippet. Per la prima volta, inoltre, verrà offerto un video hero online full-length di 2 minuti insieme a innovative GIF da condividere. Nei prossimi mesi, la campagna verrà supportata da una nuova collezione di merchandising disponibile online o presso i retailer Opel, e sarà amplificata da attività che favoriranno l’engagement sui vari mercati coinvolti. Tra gli altri, sono previsti un music contest in Italia e una stimolante collaborazione nel settore gaming in Spagna.

La campagna verrà attivata per supportare il lancio della nuova Opel Corsa. Questa bestseller compatta è stata venduta 14,5 milioni di volte sin dalla sua immissione originaria sul mercato nel 1982 e, ancora oggi, gode di un'incredibile popolarità. Opel Corsa è stata la bestseller della classe compatta in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e 2022 e, grazie alle sue performance di mercato, è sulla strada per replicare questo successo nel 2023. La nuova Opel Corsa sfoggia con orgoglio l’audace volto della casa del Blitz, Opel Vizor, ed è disponibile con due trasmissioni, a batteria elettrica o con motori a combustione interna altamente efficienti. Il nuovo propulsore elettrico da 115 kW/156 CV e 260 Nm di coppia massima garantisce una guida potente ed estremamente silenziosa. Con la batteria da 51 kWh è possibile percorrere fino a 405 chilometri con una guida a zero emissioni locali nel ciclo WLTP1. La batteria può essere ricaricata fino all'80% della capacità massima in meno di 30 minuti, in una stazione di rifornimento a 100 kW in corrente continua.

Opel Corsa continua a offrire al grande pubblico le ultime tecnologie più avanzate a condizioni accessibili. La vettura include fari a matrice LED IntelliLux con 14 elementi LED, sedili ergonomici con funzioni di massaggio, il sistema di infotainment Multimedia Navi di nuova generazione e le funzionalità più moderne per la guida assistita.

La nuova Opel Corsa sarà presentata presso le concessionarie italiane nei due porte aperte di Sabato e Domenica 28-29 ottobre.