Opel lancia la nuova Mokka Hybrid, efficienza e comfort elettrificato

Opel continua a espandere la sua gamma ibrida con l'introduzione della nuova Opel Mokka Hybrid, ora disponibile con tecnologia a 48 volt.

Ordinabile a partire da 30.100 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), la nuova Mokka Hybrid combina un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce. Questa combinazione riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 20%, permettendo di guidare in modalità puramente elettrica a basse velocità.

Federico Scopelliti, Managing Director di Opel Italia, ha dichiarato: "La nuova Opel Mokka Hybrid con tecnologia a 48 volt si colloca tra la trazione completamente elettrica e quella convenzionale della nostra gamma Mokka. Il nuovo sistema ibrido elettrificato rende la guida di Opel Mokka ancora più efficiente per i nostri clienti."

Divertimento di Guida Elettrificato

La nuova Opel Mokka Hybrid offre un'esperienza di guida elettrificata con il massimo dell'efficienza e del comfort. Il sistema ibrido comprende una batteria agli ioni di litio da 48 volt che si ricarica automaticamente in decelerazione, eliminando la necessità di una fonte di alimentazione esterna. Il motore elettrico assiste il motore a benzina in accelerazione e partenza da fermo, migliorando la dinamica di guida e riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Prestazioni e Comfort

Il nuovo Opel Mokka Hybrid consuma solo 4,9 litri per 100 km, con emissioni di CO2 di 110 g/km, rispetto ai 6,1 litri per 100 km e 137 g/km di CO2 del modello non elettrificato. Il sistema ibrido, ottimizzato per fornire sempre le migliori prestazioni con il minor consumo energetico, permette una guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo in città.

I conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal e Sport. La Mokka Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 207 km/h. Il design compatto del sistema ibrido non compromette lo spazio interno.

Cruscotto Digitale Pure Panel

Il cruscotto Pure Panel, completamente digitale, offre tutte le informazioni importanti sul funzionamento elettrificato. I display mostrano il flusso di energia tra la batteria, il motore a benzina e le ruote, oltre allo stato di carica della batteria. I dati sul consumo medio, l'autonomia residua e la percentuale di percorso in modalità elettrica sono facilmente leggibili tramite il riepilogo del viaggio.

La nuova Opel Mokka Hybrid rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile, offrendo efficienza, prestazioni elevate e un'esperienza di guida confortevole e divertente.