Opel nuova Astra: caratteristiche tecniche, design e prezzi per una compatta versatile e tecnologica

La Opel Astra si distingue come una delle compatte più apprezzate nel segmento, grazie alla sua versatilità e alla vasta gamma di motorizzazioni per ogni tipo di guida, dalle versioni elettriche a zero emissioni fino alle potenti GSe.

La nuova generazione si propone con un design dinamico e raffinato, arricchita da tecnologie all’avanguardia e dotazioni che rendono il piacere di guida un'esperienza di comfort e responsabilità ambientale.

Specifiche tecniche e motorizzazioni

La gamma Opel Astra offre una varietà di motorizzazioni in grado di soddisfare le esigenze di ogni conducente. Ecco le principali:

Opel Astra Electric: Disponibile anche in versione station wagon (Astra Sports Tourer Electric), la versione elettrica della Opel Astra è perfetta per chi cerca un’auto a zero emissioni locali. Con un’autonomia fino a 418 km (modello cinque porte) e 413 km (station wagon) secondo il ciclo WLTP, l’Astra Electric assicura una guida silenziosa e piacevole. Ricarica rapida: all’80% in circa 30 minuti con una stazione di ricarica rapida DC da 100 kW.

Ibrida Plug-in: L’ibrido plug-in da 133 kW (180 CV) combina un motore a combustione da 110 kW con un motore elettrico da 81,2 kW, ideale per la guida urbana a zero emissioni grazie alla modalità puramente elettrica, che consente fino a 65 km di autonomia (WLTP).

Opel Astra GSe: La versione ad alte prestazioni GSe, con una potenza di sistema di 165 kW (225 CV) e coppia massima di 360 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi. Pensata per gli appassionati di guida sportiva, il modello GSe offre un telaio ribassato e sospensioni con smorzamento selettivo in frequenza, che assicurano una guida reattiva e coinvolgente.

Ibrido a 48 Volt: Novità della gamma, il sistema a 48 volt unisce un motore a benzina turbo da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico da 21 kW (28 CV), consentendo di risparmiare carburante e percorrere brevi tratti in modalità completamente elettrica.

Motori a Combustione: Opel Astra è disponibile anche in versioni benzina e diesel, con potenze che vanno da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV), per chi preferisce la classica tecnologia di propulsione.

Design e interni

Il design della Opel Astra è caratterizzato da linee moderne e sportive, con dettagli che riflettono il linguaggio stilistico “Vizor” di Opel, visibile in particolare nella griglia anteriore e nei fari adattivi Intelli-Lux a matrice pixel, di serie su molte versioni. Gli interni sono spaziosi e orientati al comfort, con opzioni come i sedili attivi ergonomici certificati AGR e un display digitale da 10 pollici che mostra informazioni dettagliate sui flussi di energia, autonomia e modalità di guida. La cura per i dettagli e l’ergonomia rendono l’abitacolo della Astra un ambiente confortevole e intuitivo, adatto sia per la guida quotidiana che per lunghi viaggi.

Prezzi

La nuova Opel Astra parte da un prezzo base di circa €26.000 per le versioni benzina e diesel. Le varianti ibride plug-in sono disponibili a partire da circa €35.000, mentre le versioni elettriche e GSe, dotate di tutte le tecnologie più avanzate, partono rispettivamente da circa €38.000 e €42.000. I prezzi variano a seconda delle configurazioni, delle opzioni di personalizzazione e degli allestimenti scelti.

Opel Astra si presenta come una delle compatte più complete e versatili sul mercato, combinando prestazioni elevate, tecnologie innovative e un design accattivante. Con una gamma di motorizzazioni pensata per ogni tipo di conducente, la Astra è una soluzione ideale sia per chi cerca un'auto efficiente ed ecologica, sia per chi desidera un’esperienza di guida sportiva e coinvolgente.