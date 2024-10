Opel nuovo Grandland: Il SUV elettrificato con design avanguardistico e tecnologia sostenibile

Il nuovo Opel Grandland ha fatto il suo debutto mondiale questa primavera, e da allora ha attirato l'attenzione per le sue soluzioni innovative e il design audace.

Questo SUV, top di gamma del marchio tedesco, si distingue per essere un veicolo versatile e completamente elettrificato, progettato per offrire il massimo in termini di comfort, tecnologia e sostenibilità. Ispirato al concept Opel Experimental, il Grandland adotta un design che segue la filosofia Bold&Pure, caratterizzata da linee tese e pulite che creano un'estetica moderna e distintiva.

Il nuovo Opel Vizor 3D con emblema Blitz illuminato domina il frontale della vettura, conferendo al Grandland una presenza forte e sicura su strada. La scritta "OPEL" illuminata sulla parte posteriore sottolinea ulteriormente il carattere dinamico del SUV. Con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,93 metri e un'altezza di 1,66 metri, il Grandland è cresciuto rispetto al suo predecessore, offrendo più spazio sia per i passeggeri che per il carico. Il bagagliaio può raggiungere una capacità di 1.645 litri con i sedili posteriori ribaltati, rendendolo perfetto per le esigenze di chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

Il cuore tecnologico del nuovo Grandland è rappresentato dalla piattaforma STLA Medium, una struttura sviluppata specificamente per i veicoli elettrici a batteria. Il modello elettrico offre un'autonomia fino a 523 chilometri grazie alla batteria da 73 kWh, con una variante ancora più potente da 97 kWh che consentirà di percorrere fino a circa 700 chilometri. La ricarica rapida permette di ripristinare l'80% della capacità della batteria in meno di 30 minuti, un vero punto di forza per chi necessita di tempi di ricarica brevi.

Il SUV Opel è disponibile anche in versione ibrida plug-in, con una potenza di 143 kW (195 CV) e una coppia massima di 350 Nm, mentre la variante con tecnologia a 48 volt offre un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV) e un motore elettrico da 21 kW, per un'esperienza di guida efficiente e dinamica. I prezzi partono da 35.500 euro per l'ibrido a 48 volt, e 40.950 euro per il modello elettrico.

All'interno, il nuovo Opel Grandland è progettato per offrire il massimo comfort e un'esperienza di guida senza distrazioni. Il display centrale, disponibile in versioni da 10 o 16 pollici, è leggermente inclinato verso il guidatore per migliorare la visibilità, mentre la console centrale alta aggiunge un tocco di sportività. Il quadro strumenti completamente digitale e l'head-up display Intelli-HUD forniscono informazioni essenziali senza distogliere lo sguardo dalla strada.

I sedili ergonomici AGR, certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V., garantiscono un comfort elevato per tutti i passeggeri. Gli interni del Grandland seguono un approccio sostenibile, con tessuti e rivestimenti realizzati al 100% con materiali riciclati, senza cromature, in linea con la filosofia "Greenovation" di Opel.

Opel Grandland non è solo estetica, ma anche tecnologia avanzata. Il SUV è dotato di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control Automatico con funzione Stop & Go, riconoscimento dei segnali stradali, adattamento intelligente della velocità e fari Intelli-Lux HD Matrix LED, che aumentano la sicurezza nelle ore notturne.