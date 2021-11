Opel presenta le nuove collezioni Brand, Motorsport e Mokka

Opel si prepara al natale rinnovando completamente la gamma di prodotti e accessori disponibili online nel nuovo Opel Lifestyle Shop(www.opel-collection.com).

L’offerta va dalla pratica borsa per laptop al giubbotto imbottito, al cappellino da baseball in stile Mokka, all’elegante giubbotto softshell Opel e-Rally, tutto nei moderni colori Opel. Vale la pena dare un’occhiata all’Opel Lifestyle Shop e fare subito un acquisto, tanto più che in molti Paesi la spedizione degli articoli è completamente gratuita.1 Dal 26 al 29 novembre si svolgerà inoltre la “Yellow Week Sale” e Opel offrirà uno sconto del 20 per cento sull’intera gamma di prodotti presenti nello shop online.

Le nuove Collezioni Opel: eleganza con il fattore wow

La pluripremiata Opel Mokka ha conquistato i cuori dei clienti con il suo design ‘bold and pure’ e la Mokka Collection ne rispecchia l’estetica fuori dall’ordinario; per esempio, la giacca bomber (76,89 euro, IVA inclusa) o la maglietta polo (38,39 euro), entrambe in un colore verde oliva di tendenza. Gli originali occhiali da sole “Vizor” (87,89 euro) sono stati appositamente creati dai designer Opel in modo da assomigliare all’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio.

L’aspetto della nuovissima Collezione Motorsport si basa sul design della Opel Corsa-e Rally: bianco, griglio e nero con giallo Opel, come la felpa Opel e-Rally (87,89 euro), e la giacca softshell Opel e-Rally traspirante e impermeabile (142,89 euro).

Anche la Collezione Brand offre capi sportivi, come la giacca ibrida impermeabile (87,89 euro). I clienti troveranno inoltre un gran numero di accessori grandi e piccoli come la chiave multiuso(8,25 euro), le cover per i diversi smartphone (21,89 euro l’una) o la tazza da caffè (11,99 euro).

Una novità nella gamma delle borse Opel è la borsa per laptop bianca e nera da 40 x 28 x 7,5 centimetri dotata di diversi scomparti e di una pratica tasca anteriore con zip. Con numerosi scomparti interni ed esterni e in vendita allo stesso prezzo (39,90 euro), lo Zaino Opel nei classici colori del marchio è bellissimo e si dimostra eccezionalmente pratico per ogni occasione.

Un pensiero per gli amanti dei modellini: 24 giorni per costruire la leggendaria Opel Manta

Oltre ai numerosi modellini da collezione e automobiline giocattolo Opel, l’Opel Lifestyle Shop al momento ha un’eccezionale “anteprima natalizia”: il Calendario dell’Avvento Opel Manta 2021. All’interessante prezzo di 59,90 euro, gli appassionati di Manta GT/E potranno costruire l’icona degli anni Settanta in 24 giorni fino alla sera della Vigilia. Il modellino giallo e nero in scala 1:43 viene offerto con diversi motivi di base e un libretto per gli appassionati e il suono del motore originale premendo un tasto. Dietro ogni porticina del calendario si celano altre piccole sorprese.

Un gioco da ragazzi: da tre a due ruote sulla biciclettina Opel

Ovviamente Opel non ha dimenticato che i veri protagonisti del Natale sono i bambini e ha riservato loro articoli come la biciclettina (98,89 euro) che rende il passaggio dalle tre alle due ruote un gioco da ragazzi. Chi preferisce le quattro ruote può ordinare il quadriciclo retro Opel per 130,90 euro. Questo veicolo nostalgico assomiglia a una RAK 2 e farà impazzire i piloti da corsa in erba, mentre il tenero orsetto di peluche con maglione Grandland (14,19 euro) li farà sicuramente addormentare dopo tutti i giri veloci fatti intorno all’albero di Natale.