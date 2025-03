Opel punta sulla sostenibilità con i nuovi SUV Grandland, Frontera e Mokka: design green e guida elettrificata

I nuovi Opel Grandland, Frontera e Mokka rappresentano il cuore della strategia "Greenovation" del marchio tedesco, che punta ad unire design moderno, tecnologie all’avanguardia e massimo rispetto per l’ambiente.

Con questi modelli, Opel ridefinisce i concetti di mobilità sostenibile e comfort premium, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più sensibile all’impatto ecologico dei veicoli.

Il trio di SUV Opel si distingue per un design audace, essenziale e sostenibile. Nella carrozzeria di Grandland, Frontera e Mokka, infatti, Opel ha deciso di rinunciare completamente a dettagli inutili e orpelli cromati, adottando linee pulite e incisive. L’emblema Opel Blitz, illuminato per la prima volta sulla nuova Grandland grazie all’innovativa tecnologia "Edge Light" nel nuovo Vizor 3D, esprime al meglio la filosofia estetica della casa automobilistica, che mira a coniugare eleganza, funzionalità e sostenibilità ambientale.

Anche il sistema d’illuminazione dei nuovi SUV Opel riflette un approccio ecologico: tutti i modelli sono equipaggiati con unità LED ad alta efficienza energetica. In particolare, Opel Grandland monta i fari adattivi Intelli-Lux HD LED, leader nella categoria, che garantiscono massima visibilità e sicurezza riducendo il consumo energetico.

Gli interni di Grandland, Frontera e Mokka testimoniano ulteriormente l’impegno green di Opel. Il marchio tedesco ha scelto materiali innovativi ed ecocompatibili, con rivestimenti realizzati in tessuti derivati dal riciclo di bottiglie in PET. L’attenzione alla sostenibilità è visibile anche nei dettagli: i volanti dei nuovi SUV Opel sono in pelle sintetica vegana, mentre per la nuova Opel Mokka è disponibile il rivestimento ReNewKnit™, un materiale elegante e pratico, realizzato interamente da monomateriale e facilmente riciclabile. Questo nuovo materiale, oltre a ridurre gli sprechi, conferisce all’abitacolo un comfort superiore e una qualità percepita elevata, allineata ai valori premium del marchio.

La sostenibilità in casa Opel non è solo una scelta estetica, ma è presente anche nei componenti nascosti dei veicoli. In Opel Grandland, ad esempio, sono presenti più di 40 elementi polimerici realizzati fino all’80% con materiali di recupero. In totale, oltre 550 chilogrammi del peso di questo SUV provengono da materiali riciclati e rigenerativi. Grandland, insieme a Frontera e Mokka, è progettato per essere riciclabile al 95% e riutilizzabile fino all’85%.

I nuovi SUV Opel non si fermano ai materiali sostenibili: anche l’offerta motoristica è improntata alla responsabilità ambientale. Opel prosegue nella sua strategia di elettrificazione offrendo versioni elettriche o ibride plug-in dei suoi modelli più popolari, in grado di garantire una guida a emissioni zero a livello locale, senza compromettere il piacere di guida. L’uso di cerchi aerodinamici specifici, inoltre, ottimizza ulteriormente l’efficienza energetica e riduce i consumi.

A supporto di questa politica, Opel ha introdotto una strategia di gestione sostenibile delle batterie, fondamentale per la mobilità elettrica del futuro. La casa automobilistica ha creato, presso lo stabilimento di Eisenach – dove viene prodotto il Grandland – un "Battery Shop" specializzato nella riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riciclaggio delle batterie. Questa soluzione, basata sul concetto delle quattro "R" dell’economia circolare, consente di prolungare la vita delle batterie riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo.

Opel Grandland, Frontera e Mokka rappresentano dunque un passo significativo verso la transizione ecologica e testimoniano la volontà del marchio di conciliare la sostenibilità con i valori fondamentali del brand: qualità, tecnologia e piacere di guida. Una combinazione vincente, che rende i nuovi SUV Opel ideali per un pubblico attento al futuro del pianeta, ma che non vuole rinunciare al comfort e al design distintivo che da sempre caratterizzano le auto del fulmine.