Opel rinnova la collaborazione con X Factor anche per l'edizione 2021

Opel punta sui suoi nuovi modelli elettrici per una nuova mobilità sostenibile.

Opel sarà Official Partner di X Factor anche nell’edizione 2021, prodotto da Fremantle, al via da giovedì 16 settembre su Sky e NOW. L’amato show rivedrà confermati i quattro giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, con il frontman Ludovico Tersigni come una delle grandi novità di questa edizione. Un programma profondamente rinnovato perché le tradizionali categorie saranno superate a favore dell’inclusione e del talento, proprio come quello che Opel rappresenta.

Nell’ambito di questa partnership Opel punterà sulla nuova mobilità sostenibile e sulla valorizzazione delle diversità, valori comuni con X Factor. Opel vuole essere leader nel mondo delle vetture a basse emissioni, stato dell’arte in termini di tecnologia e per questo ha puntato sul lancio di numerosi modelli elettrificati, per arrivare ad una offerta ampia e adatta a tutte le esigenze, con ben 9 diversi modelli in gamma entro il 2021, per raggiungere l’elettrificazione completa della propria gamma di vetture e veicoli commerciali entro il 2024.

Opel Corsa e Nuovo Opel Mokka sono due talenti puri. I due modelli più celebri di Opel saranno protagonisti di questa edizione, che ha già generato una grande attesa nel pubblico. X Factor e Opel ritornano protagoniste sul palco più famoso d’Italia nell’edizione al via da giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, con l’esordio di #XF2021 che sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.