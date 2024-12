Opel si aggiudica lo "SMARTBEST 2025" per l'innovazione tecnologica nei suoi veicoli

Opel si aggiudica un importante riconoscimento internazionale, il premio "SMARTBEST 2025", assegnato dalla giuria di AUTOBEST, composta da giornalisti di oltre 30 Paesi.

Questo premio celebra l'impegno di Opel nel rendere le tecnologie di bordo sempre più avanzate e alla portata di tutti i suoi clienti.

L'elemento distintivo che ha portato Opel e altri marchi Stellantis a ottenere questo riconoscimento è l'introduzione di un innovativo sistema di connettività che migliora l'esperienza di guida e la qualità della vita a bordo. I nuovi sistemi integrati consentono agli utenti di accedere a una vasta gamma di funzionalità utili e pratiche, garantendo soluzioni avanzate per la navigazione, l'intrattenimento e la gestione dei propri percorsi.

Uno degli sviluppi più significativi introdotti da Opel è rappresentato dall'evoluzione del comando vocale, ora in grado di comprendere le esigenze del conducente e dei passeggeri, suggerendo percorsi e destinazioni in modo intelligente e personalizzato. Grazie alla continua integrazione di tecnologie all'avanguardia, i modelli Opel offrono un'esperienza di guida unica, che si adatta alle abitudini e alle preferenze degli utenti.

Vanessa Repp, Vice President Future Product di Opel e Vauxhall, ha sottolineato: "Siamo lieti di ricevere questo premio. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nell'offrire veicoli dotati delle migliori tecnologie, capacità di combinare innovazione, accessibilità e piacere di guida".

La nuova generazione di connettività Opel è già disponibile su numerosi modelli, tra cui Opel Mokka, Grandland, Corsa, Astra e Astra Sports Tourer. Anche i veicoli commerciali leggeri, come Combo Cargo e Vivaro, beneficiano delle nuove soluzioni tecnologiche, dimostrando l'impegno di Opel nell'estendere i vantaggi della connettività intelligente a una clientela sempre più ampia.

Il premio "SMARTBEST 2025" non è solo un riconoscimento all'innovazione, ma anche un attestato dell'impegno di Opel verso un futuro in cui tecnologia e sostenibilità vanno di pari passo. Dai motori elettrici a emissioni zero alle soluzioni di bordo, Opel continua a puntare su innovazione, affidabilità e accessibilità.