Opel Speedster Turbo, vent'anni di velocità pura e maneggevolezza estrema

Settembre 2004 segna una svolta nella storia di Opel Speedster, l'iconica spider biposto a motore posteriore-centrale.

In risposta alla domanda su come aumentare le prestazioni del modello, Opel ha deciso di equipaggiarlo con il potente motore 2.0 ECOTEC Turbo da 200 CV, derivato dalla terza generazione di Opel Astra. Questo aggiornamento ha portato a un incremento del 36% della potenza rispetto al precedente motore aspirato da 147 CV, trasformando la Speedster in una vera sportiva.

L’iniezione di potenza, combinata al peso estremamente contenuto di 930 kg, ha permesso alla Speedster Turbo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 240 km/h. La ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h avveniva in 6,7 secondi, rendendo questa spider straordinaria anche nella guida quotidiana.

Modifiche tecniche ed estetiche per ospitare il turbo

Per integrare al meglio il nuovo motore turbo, Opel ha introdotto diverse modifiche alla Speedster. La presa d’aria laterale è stata riposizionata per ottimizzare il raffreddamento, mentre un intercooler dedicato gestiva l’aria attraverso le griglie dietro le portiere. Anche il frontale ha subito un restyling, con una mascherina più ampia per migliorare il flusso d’aria verso il radiatore, mentre le aperture sul cofano motore permettevano un efficace smaltimento del calore generato dal motore.

Uno dei punti di forza della Speedster Turbo è il suo impianto di scarico a doppio terminale, che offre una sonorità profonda e coinvolgente, esaltata dal tipico sibilo del turbo durante le fasi di rilascio. Questo elemento sonoro sottolinea le alte prestazioni del veicolo, rendendo l'esperienza di guida ancora più entusiasmante.

Maneggevolezza da go-kart e anima pura

Il carattere sportivo della Speedster Turbo si riflette anche nella sua eccezionale maneggevolezza. Grazie al telaio in alluminio e alla carrozzeria in fibra di vetro rinforzata, la vettura risulta estremamente leggera e agile, con un rapporto peso/potenza di 4,7 kg/CV. Le sospensioni sono state attentamente riviste per sfruttare appieno la nuova potenza del motore sovralimentato, garantendo una guida precisa e coinvolgente su ogni tipo di percorso.

Ogni esemplare prodotto era inoltre dotato di una targhetta numerata, a testimonianza dell'esclusività di questa spider progettata per veri intenditori.

Un’auto per veri appassionati

La Opel Speedster Turbo si rivolge agli amanti delle auto sportive che cercano prestazioni pure e una guida senza compromessi. Con un’essenzialità spinta all’estremo e un peso ridotto al minimo indispensabile, questa spider offre un’esperienza di guida unica, lontana dalle convenzioni moderne che privilegiano l'elettronica e il comfort. Inoltre, il suo prezzo competitivo la rendeva accessibile a una clientela giovane e dinamica, senza dover rinunciare alle prestazioni paragonabili a quelle di vetture ben più costose.