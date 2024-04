Opel Vectra 4x4: l'Innovazione nel segmento delle berline a trazione integrale

Alla fine degli anni Ottanta, Opel sfida il concetto che le quattro ruote motrici siano riservate solo alle automobili sportive e alle berline di lusso.

Nel 1989, presenta la prima generazione della berlina Opel Vectra dotata di un sofisticato sistema di trazione integrale permanente, dimostrando che la sicurezza e la convenienza possono andare di pari passo.

Per la progettazione di questo innovativo modello, Opel ha impiegato tutto il suo patrimonio tecnologico d'avanguardia. Il risultato è una berlina di classe media che stabilisce nuovi standard nel segmento delle autovetture a quattro ruote motrici, sia in termini di sicurezza che di comfort di marcia ed economicità.

Il cuore del sistema di trazione integrale permanente è una trasmissione che ripartisce la coppia tra i due assi, con un giunto viscoso che distribuisce automaticamente la coppia in funzione dello slittamento. La presenza di una frizione idraulica multi-disco, integrata con la scatola transfer, migliora la stabilità in frenata e semplifica la manutenzione ordinaria.

Equipaggiata con un motore da 2,0 litri e 129 CV, la Opel Vectra 4x4 offre prestazioni eccellenti e un consumo efficiente. Grazie alla sua forma aerodinamica e alla moderna trasmissione integrale, si distingue per un consumo di soli 6,9 litri di benzina ogni 100 chilometri a una velocità costante di 90 km/h.

Questo modello si rivolge a coloro che cercano sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica, come gli appassionati di sport invernali o i campeggiatori che necessitano di una trazione affidabile su terreni vari. La Opel Vectra 4x4 ridefinisce il concetto di trazione integrale, offrendo un'esperienza di guida sicura e confortevole per tutti gli automobilisti.

Con la sua combinazione di innovazione tecnologica e praticità, la Opel Vectra 4x4 si afferma come un nuovo punto di riferimento nel panorama delle berline a trazione integrale.