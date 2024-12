Oxygen Area: Volkswagen Group Italia e la rivoluzione verde per l’aria pulita

Nel cuore del veronese, una delle zone con la qualità dell’aria più critica in Italia, Volkswagen Group Italia ha lanciato un progetto sperimentale innovativo: l’Oxygen Area.

Si tratta di una “cornice verde” di 635 m² composta da alberi e arbusti selezionati per la loro capacità di purificare l’aria, assorbendo CO2 e riducendo significativamente i livelli di polveri sottili.

Un progetto per il clima e la qualità dell’aria

Avviata quattro anni fa, l’Oxygen Area rappresenta l’impegno concreto di Volkswagen Group Italia per contrastare il cambiamento climatico e migliorare l’ambiente. Sebbene alcune piante non abbiano ancora raggiunto la piena maturità, i primi risultati sono già incoraggianti: i dati raccolti dall’IBE-CNR (Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) confermano l’efficacia della vegetazione nel sequestrare le polveri sottili.

I risultati del monitoraggio

La centralina installata nell’Oxygen Area ha rilevato miglioramenti significativi: durante i mesi primaverili (aprile-giugno), grazie alla piena fogliazione, le concentrazioni di PM2.5 si sono ridotte in media del 27% rispetto ai valori di riferimento. Le concentrazioni di PM10 sono diminuite del 44%, sottolineando il ruolo fondamentale della superficie fogliare nel catturare le particelle sospese nell’aria. Questi risultati dimostrano che la vegetazione selezionata agisce come un filtro naturale, migliorando sensibilmente la qualità dell’aria all’interno della “camera verde”.

Un modello di sostenibilità replicabile

Volkswagen Group Italia ha scelto il territorio veronese, noto per l’alto livello di inquinamento atmosferico, come laboratorio per testare l’Oxygen Area. Il successo del progetto rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possano contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, combinando innovazione tecnologica e soluzioni naturali.

Il contributo di tutti per il futuro del pianeta

“La qualità dell’aria è una sfida cruciale per il futuro del pianeta,” sottolineano i promotori del progetto. Con iniziative come l’Oxygen Area, Volkswagen Group Italia dimostra che ogni intervento, anche su scala locale, può avere un impatto significativo.

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle strategie aziendali, l’Oxygen Area non è solo un progetto sperimentale, ma un simbolo di come natura e innovazione possano lavorare insieme per costruire un futuro più verde.