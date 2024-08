Pagani Automobili protagonista all'Historic Minardi Day, un weekend di velocità e passione a Imola

Il weekend del 24 e 25 agosto, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà il palcoscenico di una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di automobilismo e dai collezionisti di tutto il mondo:

l’Historic Minardi Day. Giunto alla sua ottava edizione, l’evento ideato dalla famiglia Minardi celebra la storia e la passione per la velocità, riunendo in pista alcune delle più leggendarie vetture di Formula 1, prototipi, GT e auto storiche. In questa cornice d'eccezione, Pagani Automobili ha brillato come uno dei protagonisti assoluti, portando con sé una straordinaria selezione di Hypercar che hanno fatto sognare il pubblico.

Pagani ha scelto di partecipare con quattro modelli iconici, ciascuno rappresentativo dell’evoluzione tecnica ed estetica del marchio. Due di queste vetture, la Zonda S e la Zonda F, sono state esposte in maniera statica, ma hanno ugualmente attirato l'attenzione per i loro record storici sul famigerato circuito del Nürburgring. Queste due Hypercar, vere pietre miliari nella storia dell'automobilismo, hanno permesso al pubblico di rivivere momenti di gloria attraverso un design senza tempo e prestazioni mozzafiato.

La Zonda S, caratterizzata da una livrea Monte Carlo Grey e interni in pelle nabuk color Cognac, è un'evoluzione del modello originale. Nel 2002, questa vettura ha stabilito un record sul giro della Nordschleife del Nürburgring, completando il tracciato in un tempo di 7 minuti e 44 secondi. Equipaggiata con un motore V12 aspirato di origine Mercedes-AMG, la Zonda S non è solo una meraviglia estetica, ma anche un concentrato di tecnologia e potenza che incarna perfettamente la filosofia di Horacio Pagani. La vettura, pur essendo una macchina dalle prestazioni brutali, sorprende per il suo comfort interno, che contrasta con l'aggressività che esprime all'esterno.

Accanto alla Zonda S, la Zonda F Coupé ricorda a tutti perché il nome di Pagani è sinonimo di eccellenza nel mondo delle Hypercar. Introdotta nel 2007, la Zonda F è dedicata al leggendario Juan Manuel Fangio, mentore e ispiratore di Horacio Pagani. Con il suo tempo record di 7 minuti e 27 secondi sulla stessa pista del Nürburgring, la Zonda F ha dimostrato come la combinazione di leggerezza, potenza e ingegneria avanzata possa portare a risultati straordinari. La sua livrea bicolore, con il contrasto tra il grigio chiaro e il carbonio a vista, unita agli interni in pelle rossa, riflette l'attenzione maniacale ai dettagli che contraddistingue ogni creazione Pagani. Il cruscotto, con rifiniture in legno e ispirato agli antichi orologiai, è solo uno dei tanti elementi che fanno della Zonda F una macchina unica nel suo genere.

La presenza di Pagani all'Historic Minardi Day non si limita ai modelli del passato. A completare l’esposizione c’era l’Utopia, l’ultima Hypercar della casa modenese, che rappresenta l’inizio di una nuova era per Pagani Automobili. Ispirata agli anni Cinquanta e Sessanta, l’Utopia sfoggia linee sinuose e un design che trascende il tempo, ma che allo stesso tempo mantiene una personalità inconfondibilmente Pagani. La vettura, realizzata con una monoscocca in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, materiali compositi di ultima generazione, è la sintesi perfetta di leggerezza e resistenza. Grazie a un motore Pagani V12 biturbo costruito da AMG, privo di supporti ibridi, l’Utopia riscopre il piacere della guida analogica con un cambio manuale a sette rapporti, in netta controtendenza rispetto all’industria automobilistica moderna. Prodotta in soli 99 esemplari, l’Utopia è già destinata a diventare un classico contemporaneo, capace di unire tecnologia e artigianato in una forma d’arte su quattro ruote.

Il culmine della partecipazione di Pagani all’Historic Minardi Day è il ritorno in pista della Huayra Roadster BC, un capolavoro di ingegneria che ha segnato il tempo record di 2 minuti e 23 secondi sul circuito di Spa Francorchamps nel 2020. Frutto di quattro anni di sviluppo e migliaia di ore di test, la Huayra Roadster BC rappresenta l’apice della raffinatezza estetica e tecnologica. Dotata di un rinnovato motore Pagani V12 e arricchita dall’impiego di materiali avanzati come il Carbo-Titanium HP62 G2, la vettura incarna il coraggio, l’audacia e la disciplina che sono alla base di ogni progetto Pagani. L'evento ha rappresentato un’occasione unica per vedere in azione questa straordinaria Hypercar, la cui combinazione di potenza e leggerezza ha affascinato il pubblico di Imola.

La partecipazione di Pagani Automobili all’Historic Minardi Day sottolinea ancora una volta la capacità del marchio di coniugare tradizione e innovazione, portando avanti una visione unica nel mondo delle Hypercar. Le vetture esposte, con i loro record storici e le loro caratteristiche tecniche all’avanguardia, hanno dimostrato che la passione per l’automobilismo e l’eccellenza artigianale possono convivere in un perfetto equilibrio. Un weekend di pura emozione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati e ha consolidato ulteriormente la leggenda di Pagani.