Pagani Utopia Roadster: debutto mondiale a "The Quail, A Motorsports Gathering"

Pagani Automobili si prepara a lasciare il segno nell’edizione 2024 della Monterey Car Week, uno degli eventi automobilistici più attesi e prestigiosi a livello globale, in programma dal 9 al 18 agosto in California.

La casa di San Cesario sul Panaro parteciperà a questa celebrazione dell'eccellenza automobilistica con una selezione delle sue Hypercar più iconiche, culminando con la presentazione dell'attesissima Utopia Roadster.

Oggi 16 agosto, nell’ambito di “The Quail, A Motorsports Gathering”, gli appassionati avranno l'opportunità unica di ammirare per la prima volta l'Utopia Roadster, la nuova creazione di Pagani. Questa Hypercar rappresenta un concentrato di tecnologia e design senza tempo, progettata per offrire un'esperienza di guida che unisce leggerezza, dinamismo e prestazioni elevate. Il suo hard-top, perfettamente integrato nel profilo della vettura, permette una transizione fluida tra guida aperta e chiusa, mantenendo il peso inalterato rispetto alla versione coupé.

L'Utopia Roadster è un omaggio alla purezza meccanica, con il motore Pagani V12, privo di supporti ibridi, e dettagli di design avanzatissimi come il cambio e la pedaliera, in cui ogni meccanismo è esposto e curato nei minimi dettagli. Grazie a sofisticati studi aerodinamici e all'utilizzo di oltre quaranta formule di materiali compositi, questa vettura è l'espressione più avanzata della tecnologia Pagani. Il sistema di sensori delle gomme Pirelli Cyber™ Tyre rappresenta una delle tante innovazioni, migliorando la sicurezza attraverso la comunicazione tra pneumatici e vettura.

Accanto all'Utopia Roadster, Pagani esporrà una collezione di Hypercar che racconta l’evoluzione del marchio: dalla Zonda Arrivederci, l’ultima Zonda stradale originale, alla Huayra Roadster BC e alla rarissima Imola Roadster. Ogni modello esposto riflette la maestria artigianale e l’attenzione ai dettagli che hanno reso Pagani una leggenda nel mondo delle automobili.

Un altro momento clou della Monterey Car Week sarà il 17 agosto, quando una parata di Hypercar Pagani attraverserà le colline di Monterey per giungere a “Exotics On Broadway”, un evento gratuito che attira migliaia di spettatori. Qui, per la prima volta, l'Utopia Roadster sarà presentata in un contesto accessibile a tutti, offrendo l'opportunità a un pubblico più ampio di scoprire questa straordinaria creazione. Horacio Pagani sarà presente per una sessione di domande e risposte, dando ai fan la possibilità di interagire direttamente con il visionario dietro questi capolavori.

Oltre alle vetture, Pagani presenterà in anteprima una capsule collection esclusiva, Utopia Roadster by La Martina, che comprende capi d'abbigliamento e accessori creati per celebrare il lancio della nuova Hypercar. Sarà inoltre possibile scoprire una nuova linea di prodotti in pelle pregiata, caratterizzata da un'estrema attenzione ai dettagli e possibilità di personalizzazione, rispecchiando la filosofia di unicità che contraddistingue ogni Hypercar Pagani.

La Monterey Car Week si conferma così il palcoscenico ideale per Pagani Automobili, dove tradizione e innovazione si fondono in un’esperienza irripetibile per appassionati e collezionisti.