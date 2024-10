Parigi 2024, Renault svela la nuova 4 E-Tech Electric: l’auto elettrica versatile per tutte le esigenze

La Renault 4 E-Tech Electric rappresenta la rinascita di un’icona automobilistica.

Questo nuovo modello elettrico del marchio francese eredita lo spirito della storica Renault 4, nata nel 1956, che ha segnato la storia con la sua praticità e robustezza. Oggi, Renault presenta una versione moderna, che coniuga versatilità e tecnologie all’avanguardia, proiettando la 4L nell’era della mobilità elettrica.

Un'auto che ha fatto storia Negli anni '60, la Renault 4 è stata una rivoluzione nel mercato automobilistico, diventando simbolo di libertà e versatilità. È stata l'auto per tutti: uomini, donne, famiglie, agricoltori, impiegati e persino la Gendarmerie francese. Capace di affrontare sia le strade cittadine che i percorsi di campagna, la Renault 4 ha venduto oltre 8 milioni di esemplari in più di 100 paesi. Oggi, con la Renault 4 E-Tech Electric, il marchio rinnova questa eredità, offrendo una vettura capace di rispondere alle esigenze della mobilità moderna.

Design e versatilità al servizio di tutti La Renault 4 E-Tech Electric si inserisce nel segmento B e punta a conquistare un pubblico variegato, dai giovani alle famiglie. Rispetto alla Renault 5 E-Tech Electric, la nuova Renault 4 è più spaziosa e ha un design che ricorda i SUV, rendendola perfetta sia per la guida in città che per le gite fuori porta.

Uno dei punti di forza è il bagagliaio, che offre una capacità di 420 litri, con una modularità inedita. La soglia di carico bassa, i numerosi vani portaoggetti e la panca posteriore pieghevole rendono la Renault 4 estremamente pratica per ogni tipo di utilizzo. Inoltre, il sedile del passeggero si trasforma in un tavolino, una novità assoluta nel mondo dei veicoli elettrici, che la rende perfetta per le attività quotidiane o per i viaggi.

Prestazioni elettriche e tecnologia avanzata La Renault 4 E-Tech Electric non è solo spaziosa e versatile, ma offre anche prestazioni all’altezza delle aspettative moderne. Equipaggiata con la piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 E-Tech Electric, questo modello garantisce un’autonomia fino a 400 km, rendendola ideale sia per gli spostamenti urbani che per i lunghi viaggi. La funzione One Pedal consente una guida comoda e fluida, riducendo l’uso del pedale del freno e migliorando l’efficienza energetica.

Grazie all’Extended Grip, un avanzato sistema antislittamento, la Renault 4 E-Tech Electric può affrontare anche percorsi accidentati, rendendola adatta a tutte le condizioni stradali, dalla città alla montagna.

Un’auto per il XXI secolo Come la sua antenata, la Renault 4 E-Tech Electric vuole essere un’auto "per tutti", adattabile a qualsiasi stile di vita. La maggiore altezza da terra e la stabilità garantita dal baricentro ribassato permettono a questa vettura di essere agile nel traffico cittadino, ma allo stesso tempo confortevole sui lunghi percorsi autostradali.

Il comfort a bordo è completato da una serie di tecnologie moderne che rendono l’esperienza di guida piacevole e sicura. La Renault 4 E-Tech Electric è la risposta di Renault alla crescente domanda di veicoli elettrici compatti ma versatili, in grado di offrire soluzioni di mobilità per ogni esigenza quotidiana.

Conla Renault 4 E-Tech Electric, il marchio francese compie un nuovo passo verso la democratizzazione della mobilità elettrica. Questa vettura non solo completa la gamma di veicoli elettrici Renault, che già comprende modelli come Megane, Scenic e la nuova Renault 5, ma si afferma come un veicolo pratico, modulare e adatto a un vasto pubblico. Una nuova icona pronta a scrivere un altro capitolo nella storia dell'automobile, con la stessa versatilità e robustezza che hanno reso la Renault 4 una leggenda.