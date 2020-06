Parisblue e Suitegrey le special edition firmate Smart

Smart fortwo EQ parisblue e fortwo EQ cabrio suitegrey aprono una nuova stagione delle fortunate serie speciali firmate smart, disponibili per la prima volta esclusivamente in versione full electric.

”Le versioni speciali sono state una delle chiavi di successo di smart, soprattutto nel nostro Paese”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Vere ‘instant classic’ che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti e, allo stesso tempo, garantiscono un forte vantaggio economico rispetto alle dotazioni offerte di serie.”

Entrambe sono basate sulla versione ‘prime’, la line più esclusiva e ricercata, con un’inedita dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano, sicurezza, comfort ed estetica. Sono, infatti, di serie gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16” a 8 razze. L’Exclusive Package di serie la rende ancora più ricca con l’introduzione di fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico.

A questo allestimento, già particolarmente ricco, la fortwo EQ parisblue, caratterizzata dall’inconfondibile livrea sapphire blue, aggiunge di serie il winter package con sedili riscaldati, la console in carbon look e i nuovi cerchi in lega BRABUS da 16", verniciati in antracite lucido.

La fortwo EQ cabrio suitegrey, disponibile per la prima volta full electric in soli 100 esemplari, si distingue, invece per la capote in tessuto tailor made grey matt in tinta con la carrozzeria total grey ed i nuovi cerchi in lega BRABUS da 16". L’upgrade di equipaggiamenti, che ricalcano la dotazione della parisblue, regalano un vantaggio cliente che supera il 60%.