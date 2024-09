Pedro Alonso protagonista della campagna Alfa Romeo Junior: un nuovo concetto di sportività

Pedro González Alonso, attore spagnolo di fama internazionale, è il protagonista della nuova campagna di lancio della Alfa Romeo Junior,

la nuova compatta sportiva che segna il ritorno del marchio italiano in un segmento cruciale. La scelta di Pedro Alonso non è casuale: la sua personalità riflette perfettamente i valori di passione, audacia, carisma ed eleganza che Alfa Romeo desidera trasmettere con questo modello innovativo.

La campagna, intitolata “Learn to love again”, mira a risvegliare le emozioni più profonde dei guidatori, invitandoli a riscoprire la passione per la guida. Con il suo fascino magnetico e la capacità di entrare in sintonia con il pubblico, Pedro Alonso incarna il messaggio centrale dello spot, dove logica e razionalità lasciano spazio all’emozione viscerale che nasce dall'innamoramento. Non si tratta solo di vendere un’auto, ma di risvegliare quella passione che solo un marchio come Alfa Romeo può suscitare.

La Alfa Romeo Junior rappresenta una visione completamente nuova della sportività. Unisce design senza tempo, tecnologia avanzata e sportività posizionante, in grado di conquistare una nuova generazione di Alfisti. Grazie a un rapporto simbiotico tra uomo e macchina, la Junior crea una connessione immediata ed emotiva con chi la guida, offrendo un'esperienza di guida unica, in cui il cuore e l’anima sono protagonisti.

Pedro Alonso, nato a Vigo nel 1971, è noto a livello mondiale per il ruolo di Berlino nella serie "La casa di carta", che lo ha reso un'icona della serialità contemporanea. Attore poliedrico, amante della cultura italiana e delle sue molteplici forme artistiche, ha saputo incarnare lo spirito audace e sofisticato di Alfa Romeo. La sua passione per l’arte, dalla pittura alla scrittura, si riflette nella sua interpretazione, aggiungendo profondità e intensità alla narrazione della campagna.

Lo spot, diretto da Sebastien Grousset e prodotto da Akita Film, si avvale di un cortometraggio coinvolgente, arricchito dalla colonna sonora composta da Flavio Ibba e Marco Gualdi e da un arrangiamento del celebre brano "I Feel Love"di Giorgio Moroder e Donna Summer. La campagna è stata curata dall’agenzia creativa Migrante e rappresenta un omaggio all’eleganza, al design e alla passione per la guida, valori che Alfa Romeo ha sempre saputo coniugare nel tempo.

La Alfa Romeo Junior si rivolge a una nuova generazione di appassionati che desiderano un’auto capace di emozionare, grazie a un perfetto equilibrio tra cuore e tecnica. La versione integrale dello spot è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Alfa Romeo, dove tutti gli appassionati potranno vivere in anteprima le emozioni della campagna.