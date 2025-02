Perché la Grande Panda è la scelta giusta per gli italiani: tecnologia, sostenibilità e convenienza

FIAT torna protagonista nel segmento B con la Grande Panda, un modello che unisce tradizione e innovazione, pronto a rispondere alle esigenze degli automobilisti italiani.

Un’auto che, con il suo design ispirato alla storica Panda degli anni ’80 e un cuore tecnologico di ultima generazione, si propone come la soluzione ideale per chi cerca un veicolo pratico, efficiente e sostenibile. Del resto, come si dice da sempre: “Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla”.

Tecnologia e motorizzazioni: un’auto per tutti

Disponibile in versione ibrida e 100% elettrica, la Grande Panda offre soluzioni pensate per diversi profili di automobilisti. La variante ibrida monta un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV con batteria agli ioni di litio da 48V e cambio automatico eDCT, ideale per chi desidera un’auto versatile ed economica nei consumi.

La versione elettrica, invece, punta su una batteria da 44 kWh per un’autonomia fino a 320 km (WLTP) e un motore da 83 kW (113 CV), perfetta per chi vive in città e vuole ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a prestazioni e comfort.

Innovazione e sostenibilità: FIAT guarda al futuro

Uno degli elementi distintivi della Grande Panda è la forte impronta ecologica. FIAT introduce un innovativo processo di riciclo nei materiali interni: 140 cartoni per bevande vengono recuperati e trasformati in componenti in plastica e alluminio, mentre la plancia della versione "La Prima" è rivestita in BAMBOX Bamboo Fiber Tex®, un tessuto che contiene fibre di bambù. Una scelta che sottolinea l’impegno del marchio verso una produzione più sostenibile.

Design: una Panda moderna con richiami al passato

L’estetica della Grande Panda riprende l’iconic design degli anni ’80 con linee squadrate e dettagli innovativi, come i fari LED PXL ispirati ai pixel dei videogiochi di quell’epoca. La praticità è un altro punto di forza: FIAT ha introdotto il primo cavo di ricarica integrato e retrattile, una novità assoluta nel mondo delle auto elettriche.

Prezzi e strategie di vendita: un’offerta competitiva

FIAT ha messo a punto una strategia di prezzo pensata per il mercato italiano. La versione ibrida parte da 16.950 euro, con tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. La versione elettrica è disponibile in due configurazioni: La Prima e la (Grande Panda)RED, con un’offerta di lancio a 22.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Questa strategia permette a FIAT di rendere accessibile la nuova Panda sia a chi cerca un’auto cittadina compatta ed economica, sia a chi vuole abbracciare la mobilità elettrica con un investimento contenuto.

L’importanza del marchio FIAT per il pubblico italiano

La Panda è da sempre un’icona in Italia e la nuova versione ne rinnova il mito. FIAT punta su un mix di fattori vincenti: design accattivante, innovazione tecnologica e sostenibilità, senza dimenticare un pricing competitivo e politiche di finanziamento vantaggiose. La (Grande Panda)RED, inoltre, rafforza l’impegno sociale del brand grazie alla partnership con (RED), organizzazione che da anni combatte l’AIDS e altre pandemie globali.

Con il suo arrivo previsto nelle concessionarie italiane da marzo 2025, la Grande Panda si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia di FIAT, consolidando la sua posizione di leader nel segmento B e offrendo agli italiani un’auto perfetta per le esigenze di oggi e di domani. Perché, in fondo, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.