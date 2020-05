PEUGEOT 2008, con il Keyless Access & Start ti dimentichi chiavi

Partendo da un semplice pezzo di metallo con una sezione dentata, si è abbellita e molto trasformata, diventando un telecomando con chiave metallica integrata, fino ad arrivare ad oggi, dove addirittura ci si può dimenticare di averla in tasca. Il Nuovo SUV PEUGEOT 2008, forte della sua grande carica tecnologica, può esser dotato anche del nuovo sistema Keyless & Start che non è un semplice sistema senza chiavi, ma permette di evitare di compiere i consueti gesti necessari con un tradizionale sistema keyless, ad esempio per chiudere l’auto.

Il Nuovo SUV compatto del Leone, infatti, può esser dotato di un sistema che ruota attorno ad un telecomando che ci si può tranquillamente dimenticare in tasca e che, soprattutto, dialoga con l’auto tanto da aprirla e chiuderla automaticamente ogni volta che ci si avvicina o allontana da essa. Non è più necessario quindi toccare specifiche parti delle maniglie porta per attivare la chiusura centralizzata. Il tutto avviene in maniera automatica, preceduta, ad esempio in caso di avvicinamento all’auto, dall’accensione dell’illuminazione di accoglienza dell’auto.

Questo sistema di apertura e avviamento a mani libere consente il bloccaggio/sbloccaggio automatico delle porte del veicolo semplicemente rilevando la chiave elettronica. Come detto, quando il guidatore porta con sé la chiave, le porte del veicolo si sbloccano quando si avvicina e si bloccano quando si allontana.

Sono codificate 3 zone di riconoscimento della chiave:

Zona A: illuminazione d'accoglienza all'avvicinamento al veicolo (tra 3 e 5 metri dal veicolo).

Zona B: bloccaggio automatico all'uscita dal veicolo (a circa 2 metri dal veicolo).

Zona C: sbloccaggio automatico e illuminazione d'accoglienza all'avvicinamento al veicolo (tra 1 e 2 metri dall’auto). La configurazione dell’illuminazione di accoglienza e il settaggio del sistema di sblocco e blocco automatico possono essere gestite attraverso il menù interno all’auto, direttamente dal touchscreen centrale a centro plancia.