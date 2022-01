PEUGEOT 3008 Hybrid veste la divisa della gendarmeria francese

Il Ministero dell'Interno transalpino ha preso in consegna i primi 395 esemplari con livrea d’ordinanza di PEUGEOT 3008 Plug-in HYBRID per la Gendarmeria Nazionale.

La motorizzazione ibrida Plug-in verrà adottata per i veicoli di pronto intervento in livrea che andranno ad affiancarsi alle versioni in borghese entrate in flotta nel 2020.

Questa nuova consegna è il segnale che le 3008 Plug-in HYBRID soddisfano le specifiche di un'organizzazione molto esigente in termini di affidabilità e prestazioni, nonché in termini di valore residuo a fine utilizzo.

Quest'ordine si inserisce anche nell'approccio di elettrificazione che la Gendarmerie vuole dare alla propria flotta, in grado così di offrire grandi prestazioni ma con emissioni oltremodo contenute. Con una potenza complessiva di 225 CV, una coppia di 360 Nm e la capacità di muoversi in maniera discreta in tutte le zone di intervento grazie alla capacità di viaggiare in modalità 100% elettrica, le 3008 HYBRID della Gendarmeria rappresentano un importante passo in avanti per i veicoli di pronto intervento.

I 395 esemplari ordinati presentano le seguenti caratteristiche:

· PEUGEOT 3008 HYBRID 225 eAT8 in allestimento Allure

· Motorizzazione ibrida plug-in: 225CV complessivi

· Autonomia elettrica (WLTP): fino a 56 km

· Capacità batteria: 13.2 kWh

· Consumi massimo ciclo combinato WLTP: 1,4 l/100km

· Emissioni di CO 2 massime ciclo combinato WLTP: 32 g/km

· Colore specifico blu Célèbes

· Livrea ufficiale "GENDARMERIE NATIONALE"

· Allestimento specifico per le operazioni

I veicoli sono prodotti per il Ministero dell'Interno nello stabilimento di Stellantis a Sochaux e trasformati dalla EGP di Hordain, il carrozziere di riferimento per tutti i veicoli serigrafati del Gruppo.

Un’ulteriore fornitura è già prevista per il primo trimestre 2022, con veicoli destinati alla Gendarmeria ma anche alla Polizia.