Peugeot 3008 Hybrid4, un nuovo concetto di mobilità

Il Sole, la Luna, le stelle, erano l’orologio di un passato neppur troppo lontano.

L’accelerazione delle scoperte scientifiche ed il conseguente più rapido sviluppo delle invenzioni moderne fan sì che oggi siamo al volante di un’automobile ibrida plug-in come PEUGEOT 3008 HYbrid4.

Un SUV che, oltre ad essere un efficace mezzo per la mobilità, anche molto performante con i suoi 300 CV, grazie alle dotazioni di cui dispone, è considerabile come l’estensione su quattro ruote di ogni nostra abitudine.

Un’estensione, il SUV, oggi più che mai collegato a strumenti importanti come lo smartphone, fulcro delle professioni e delle piattaforme per il tempo libero. La prosecuzione di un’attività iniziata davanti al monitor in studio, una volta saliti a bordo di PEUGEOT 3008 HYbrid4, è un fatto ieri impensabile ed oggi normale, anzi, fondamentale, quale che sia l’attività professionale o una scelta per il fine settimana.

Il posto di guida caratterizzato dal rivoluzionario ed esclusivo PEUGEOT i-Cockpit porta l’esperienza dinamica su un altro piano, e riscrive l’intera ergonomia di bordo. La strumentazione digitale leggibile, più in linea con la visione della strada, comunica tutti i dati di viaggio, inclusa la navigazione o il funzionamento dei motori (ben 3) di cui è dotata l’auto.

Ma c’è anche una cosa che nessuno dei suoi concorrenti può offrire, la schermata night vision, il sistema di visione notturna, mutuato dal mondo militare che permette di vedere in anticipo ciò che l’occhio umano non percepisce ed alzare la qualità e la sicurezza di guida.

Il volante multifunzione estremamente compatto, ed appiattito sopra e sotto, è poi qualcosa di davvero unico, insieme al display a centro plancia gestito sia dal tocco di un dito che dai tasti a pianoforte posti immediatamente sotto di esso. Uno strumento che permette peraltro la replica dello schermo del proprio smartphone.

Un SUV, il PEUGEOT 3008, è stato il primo della storia eletto Car of The Year, ora anche con motorizzazione ibrida ricaricabile in grado di offrire circa 60 km di autonomia puramente elettrica, grazie, ad una batteria di 13,2 chilowattora.

Batteria che si può ricaricare nel box in sette ore collegandola alla normale presa di corrente, in meno di 2 ore con la wall-box e il caricatore di bordo per 7 kW.

300 CV con prestazioni impensabili per un SUV fino a pochi anni fa, meno di 6 secondi per scattare da 0 a 100 orari, grazie alla trazione integrale, al motore PureTech turbo e due motori elettrici.

Appagante nella guida, facile da gestire nel quotidiano, è - PEUGEOT 3008 HYbrid4 - un device di mobilità proprio come uno smartphone di gran livello.