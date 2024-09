PEUGEOT apre gli ordini del nuovo E-5008 100% elettrico

PEUGEOT ha appena presentato il nuovo E-5008, un SUV che rappresenta una vera rivoluzione nel mercato dei veicoli 100% elettrici.

Prodotto interamente in Francia, il PEUGEOT E-5008 si caratterizza per la sua eccezionale abitabilità, con la capacità di ospitare fino a 7 passeggeri, e per la sua straordinaria autonomia, che può raggiungere i 668 km. Questo nuovo modello è già ordinabile in Italia sia presso i concessionari che online, e si posiziona come una proposta unica grazie alle sue prestazioni e al suo approccio sostenibile.

La gamma del nuovo PEUGEOT E-5008 include anche motorizzazioni Plug-in Hybrid e Hybrid, per supportare i clienti nella transizione verso una mobilità più green. Tra le versioni disponibili, troviamo il Plug-in Hybrid 195 e-DCS7e l'Hybrid 136 e-DCS6, che offrono un ottimo compromesso tra prestazioni elettriche e motore termico, ideale per chi non è ancora pronto al passaggio totale all'elettrico.

Prestazioni elettriche e design d’eccellenza

Il nuovo PEUGEOT E-5008 si distingue non solo per la sua autonomia record di 502 km in ciclo combinato WLTP, ma anche per le prestazioni del suo motore elettrico da 210 CV. Grazie all'efficienza aerodinamica (SCx di 0,77), questo SUV è in grado di assicurare un’elevata percorrenza con una sola ricarica. Inoltre, la ricarica è estremamente rapida: collegato a una colonnina ultrafast in corrente continua, il veicolo può acquisire 100 km di autonomia in soli 10 minuti.

L'attenzione ai dettagli è evidente anche all'interno del veicolo. Il guidatore è immerso nell'innovativo i-Cockpit® panoramico con uno schermo curvo da 21", che trasforma l’esperienza di guida in un vero piacere. I passeggeri, invece, godono di un'eccezionale abitabilità grazie a un generoso spazio per le gambe e alla modularità dei sedili. La seconda filaoffre una panca scorrevole con schema 60/40 e schienali separati 40/20/40, mentre la terza fila è dotata di sedili indipendenti con poggiatesta regolabili, offrendo il massimo della flessibilità per ogni esigenza.

Un SUV per la mobilità sostenibile

Oltre alla versione completamente elettrica, PEUGEOT offre anche il 5008 Plug-in Hybrid con motore da 195 CV. Questo modello combina un motore elettrico da 92 kW con un motore termico da 150 CV, garantendo una potenza combinata di 195 CV e un’autonomia 100% elettrica di 82 km. Perfetto per i lunghi viaggi, grazie al serbatoio da 60 litri, questa versione offre una grande versatilità per tutte le esigenze di mobilità.

In alternativa, è disponibile anche la versione Hybrid 136 e-DCS6, che si avvale del sistema PEUGEOT HYBRID 48V, in grado di ridurre fino al 15% del consumo di carburante rispetto ai tradizionali motori a benzina. Questa motorizzazione permette di guidare in modalità 100% elettrica fino al 50% del tempo durante gli spostamenti urbani, rendendola una scelta ideale per chi cerca un veicolo ibrido efficiente e performante.

Dotazioni di serie e comfort a bordo

Il nuovo PEUGEOT E-5008 è disponibile in due livelli di allestimento: ALLURE e GT. Entrambe le versioni offrono una dotazione di serie particolarmente completa, che include accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari e fanali a LED, oltre al celebre i-Cockpit® con schermi digitali da 10".

La versione GT aggiunge ulteriori funzionalità di comfort, come sedili riscaldati, cerchi in lega da 20", illuminazione ambientale personalizzabile e PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con schermo curvo da 21". Queste caratteristiche rendono il PEUGEOT E-5008 un veicolo estremamente completo e adatto a soddisfare le esigenze di chi cerca lusso e innovazione.

Sostenibilità e produzione locale

PEUGEOT ha posto grande attenzione anche all'aspetto della sostenibilità nella produzione del nuovo E-5008. Il veicolo è stato progettato utilizzando materiali riciclati, che rappresentano il 23% della massa totale. Inoltre, il motore elettrico è prodotto dalla joint venture STELLANTIS-NIDEC a Trémery, in Francia, mentre il riduttore è prodotto da Stellantis a Valenciennes.

Con queste caratteristiche, il nuovo PEUGEOT E-5008 rappresenta non solo un passo in avanti verso la mobilità elettrica, ma anche un impegno concreto per la sostenibilità ambientale.