PEUGEOT chiude il primo trimestre in crescita rispetto al 2023

PEUGEOT inizia il 2024 con un bilancio estremamente positivo sul mercato italiano, confermando il suo trend di crescita rispetto al 2023.

Il primo trimestre ha visto il brand francese aumentare significativamente i suoi volumi di vendita e la sua quota di mercato, attestandosi al 5,4%, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Complessivamente, PEUGEOT ha registrato 27.224 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali nei primi tre mesi dell'anno, segnando un aumento di 2.489 unità rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il grande protagonista di questo successo è la PEUGEOT E-208, la versione elettrica dell'acclamata utilitaria, che si è affermata come leader indiscusso nel suo segmento. Questo modello ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a un design accattivante e soluzioni tecniche all'avanguardia, posizionandosi come un punto di riferimento nel mercato delle berline elettriche di segmento B.

La formula di successo della PEUGEOT E-208 include anche un'offerta commerciale particolarmente vantaggiosa, che prevede una rata mensile di soli 110 €, grazie agli incentivi statali e alle opzioni di rottamazione. Questa opportunità è disponibile per tutte le motorizzazioni – benzina, Hybrid e 100% elettrica – ma si rivela particolarmente allettante per la versione elettrica, grazie anche alla inclusione del leasing Peugeot e-GO che comprende la easy Wall Box per la ricarica domestica.

La PEUGEOT E-208 rappresenta un esempio concreto dell'impegno di PEUGEOT verso la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica. Il brand continua a puntare su un'offerta che combina performance, design e rispetto per l'ambiente, rispondendo così alle crescenti esigenze di un mercato sempre più attento alle soluzioni eco-compatibili. Con questi risultati, PEUGEOT non solo consolida la propria presenza in Italia ma rafforza anche la propria immagine come leader nella transizione verso una mobilità più sostenibile.