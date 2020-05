PEUGEOT Cycles: le e-Bike, soluzione per la mobilità individuale

Elettrica o no, ogni bicicletta PEUGEOT si adatta al suo utilizzo: città, fuori città, su ogni tipo di terreno, per ogni tipologia di ciclista. Il nome delle bici identifica la tipologia di impiego ed il suo livello di finitura all’interno della gamma.

Tutte le biciclette PEUGEOT sono acquistabili online sul sito web https://cycles.peugeot.fr/ dove l’acquirente può consultare la disponibilità dei modelli della gamma. Può ricercare il modello partendo dalla misura del telaio (S, M, L o XL), proseguendo poi con il colore e la potenza della batteria (per i modelli ad assistenza elettrica). Inoltre, sono acquistabili anche presso la rete dei Concessionari PEUGEOT aderenti all’iniziativa.

Il design e la progettazione delle biciclette PEUGEOT sono realizzati in Francia dal PEUGEOT Design Lab, lo studio di Global Brand Design del Marchio. La maggior parte delle biciclette PEUGEOT sono assemblate nello stabilimento CYCLEUROPE di Romilly sur Seine (Aube). PEUGEOT Cycles vanta una lunga esperienza nel settore delle due ruote che nasce oltre 130 anni fa ed è stato il primo Marchio a commercializzare una e-Bike nel 2009. La qualità dei componenti delle e-Bike PEUGEOT è un fattore fondamentale e contribuisce alla loro crescita all’interno del mercato: BOSCH, inoltre, fornisce la maggior parte dei motori e delle batterie.

PEUGEOT: mobilità elettrificata a 360°

PEUGEOT è l'unico Marchio al mondo ad offrire una mobilità globale elettrificata: automobili, veicoli commerciali, scooter e biciclette. I nuovi modelli PEUGEOT elettrificati coprono tutti i segmenti. L'offerta elettrica al 100% contempla la nuova PEUGEOT e-208, eletta Car of The Year 2020, il SUV compatto PEUGEOT e-2008, nonché i veicoli commerciali tra cui il nuovo e-EXPERT svelato di recente. Le nuove motorizzazioni Plug-In Hybrid sono disponibili sul SUV PEUGEOT 3008 e sulla ammiraglia 508, fastback e SW. Lo scooter PEUGEOT e-LUDIX facilita la mobilità intorno alla città. Le e-Bike PEUGEOT completano l'offerta di mobilità elettrificata a 360° della Casa del Leone.

Le PEUGEOT Cycles si sintonizzano sull’onda del successo delle biciclette a pedalata assistita

In questo periodo le biciclette sono una interessante l'alternativa al trasporto pubblico. Contribuiscono alla sicurezza sanitaria consentendo di rispettare le distanze sociali, contengono il traffico nelle grandi città, migliorano la qualità dell'aria e, soprattutto, consentono la tanto attesa ripresa dell’attività fisica delle persone all’aria aperta. In questo contesto, le e-Bike sono un’opportunità davvero interessante per rispondere alle esigenze di mobilità nella bella stagione. Grande facilità di utilizzo e parcheggio, anche per chi non è allegano alle due ruote perché l'assistenza elettrica consente di arrivare in ufficio non affaticati, nonostante la calda stagione alle porte.

Il bonus statale che arriva fino a 500 euro permette poi di ridurre in maniera considerevole l’investimento nelle due ruote e godere ancor più delle caratteristiche molto interessanti (non solo a livello tecnico, ma anche di stile) di cui sono dotate le biciclette PEUGEOT.

Alcuni esempi di prezzo (con IVA francese al 20%) delle e-Bike PEUGEOT: eLC01 (Legend): € 1.449 IVA inclusa. eC02 (City): € 1.799 IVA inclusa (batteria da 300 Wh) e € 1.999 IVA inclusa (batteria da 400 Wh). eT01 (Trekking) D8 e Sport: € 2.299 IVA inclusa. eT01 FS PowerTube (Trekking con batteria integrata): € 3.699 IVA inclusa.