Peugeot: debuttano le nuove motorizzazioni sulla 2008, 3008, e 5008

Peugeot 3008 e 5008 portano al debutto la tecnologia Mild Hybrid a 48V accoppiata al nuovo cambio a doppia frizione e-DCS6: riduzione del 15% di consumi ed emissioni

Peugeot aggiorna la propria gamma con tante novità, alcune di carattere estetico ma le più importanti sono funzionali, indirizzate alla maggior efficienza dei motori elettrici e dal nuovo apporto dell’elettrificazione. Ma andiamo con ordine: ad aprile ha esordito 508 rinnovando il frontale, con la firma luminosa a tre artigli e, al centro della calandra, il nuovo scudetto portato a battesimo da 308 nel 2021.

Peugeot E-2008, il B-Suv elettrico tra i best seller della categoria, rinnova motore e batteria mantenendo inalterato il peso complessivo, anzi, la batteria che passa da 50 kWh lordi a 54, pesa 5 kg in meno: 340 contro i 345 del modello precedente. L’autonomia sale da 340 km (470 nel ciclo urbano) a 406 e 576 in urbano. Il motore da 100 kW (136 CV) sale a 115 kW (156 CV), migliorando, in parte, anche il consumo elettrico, che scende da 15,9 kWh/100 km a 15,4 nel ciclo combinato, mentre sale leggermente in quello urbano: da 10,9 a 11,1.

Il nuovo motore elettrico conferisce maggior brio e rende il compatto Suv di casa Peugeot particolarmente divertente: preciso negli inserimenti in curva, in virtù del baricentro abbassato dalla batteria collocata sotto il pianale. L’accelerazione è più progressiva che possente senza mai essere brusca, anche nella modalità Sport, lo sterzo è preciso e consente di percepire cosa succede all’avantreno. Con la modalità B (brake) la frenata rigenerativa diventa più decisa, caricando maggiormente la batteria: funzione che si rivela utile soprattutto in città.

La nuova firma luminosa a tre artigli, che ha esordito su 508 ad aprile, diventa protagonista del restyling estetico di tutta la famiglia 2008: cambia il disegno della calandra che si allarga fin sotto i fari disegnando una texture concentrica composta da linee che da verticali al centro diventano progressivamente orizzontali sotto i fari. Internamente, al centro della plancia cresce di dimensioni lo schermo ad alta definizione dell’infotainment, che ora è grande 10”.

A listino resta ancora la versione precedente, la cui produzione riprenderà da febbraio 2024. Nuova E-2008 156 CV parte da 39.600 euro della versione Active (38.150 136 CV), 41.200 Allure (37.750) e 41.900 GT (40.450). La gamma delle 2008 termiche, che ha ricevuto lo stesso restyling, è composta da PureTech 100: Active 25.850 e Allure 27.850. PureTech 130 EAT8: Allure 30.500 e GT 32.250. A gasolio BlueHDi 130 EAT8: Allure 32.550 e GT 34.250.

Peugeot 3008 e 5008 portano all’esordio il nuovo motore benzina PureTech per la prima volta elettrificato con la tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt. Il compatto tre cilindri 1,2 litri turbo a iniezione diretta cambia radicalmente e da ciclo Otto diventa a ciclo Miller per migliorare l’efficienza. Il motore elettrico a 48 Volt connesso attraverso cinghia eroga 21 kW di picco e 55 Nm. Complessivamente la potenza sale a 136 CV con 230 Nm di coppia massima già a 1.750 giri/minuto.

La componente ibrida a 48 Volt si integra con il nuovo cambio automatico, per la prima volta a doppia frizione, a sei rapporti denominato e-DCS6. Interamente progettato per integrare l’ibridazione, ospita anche il motore elettrico, l'inverter e la centralina, ottimizzando così dimensioni e peso. La compatta batteria a 48 Volt è collocata sotto il sedile del conducente per non togliere spazio né all’abitacolo né al vano bagagli: ha capacità lorda di 0,898 kWh, netta di 0,432 kWh.

Il nuovo PureTech Mild Mybrid offre vantaggi in termini di riduzione di consumi ed emissioni: Peugeot dichiara che, nei percorsi urbani, oltre il 50% del tempo l’unità termica non è in funzione, raggiungendo così fino al 15%, rispetto al PureTech non ibridizzati, di risparmio di carburante ed emissioni contenute in 126g di CO2/km nel caso di 3008 e di 128g per 5008.