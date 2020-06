PEUGEOT Design Lab, firma il design degli oggetti per la vita di ogni giorno

Per soddisfare tutti i desideri degli appassionati del Leone, sono disponibili nuovi prodotti nelle collezioni Lifestyle PEUGEOT: PEUGEOT Sport, LEGEND, Electrique, 208, 2008 e Corporate.

I designer del PEUGEOT Design Lab hanno curato lo stile, la grafica, l'ergonomia e la qualità della produzione di ogni oggetto, per modellare la loro identità unica.

Le penne adottano una finitura in metallo di elevata qualità ed un efficace sistema di chiusura a rotazione. Il loro stile essenziale mescola curve e spigoli che riprendono le curve della carrozzeria dei recenti modelli PEUGEOT.

Le tazze in ceramica adottano una forma squadrata e una impugnatura geometrica, un cenno del profilo calandre delle ultime PEUGEOT.

Gli ombrelli incorporano una impugnatura ergonomica (diversa in funzione del modello) che ne facilita la presa e l’utilizzo. La fodera in tessuto chiaro (a seconda del modello) garantisce l’impermeabilità e imprime loro stile. Le sfumature di colore (a seconda del modello) personalizzano gli ombrelli.

Per soddisfare la comunità di fan di PEUGEOT, 5 collezioni, 5 penne, 5 tazze e 7 ombrelli, oggetti indispensabili nel quotidiano, sono declinati in collezioni tematiche. Gli sportivi possono anche scegliere la collezione PEUGEOT Sport. Gli amanti dello stile Neo-Retro si possono innamorare della collezione LEGEND, stampata con l'iconico Leone dorato su uno sfondo bianco o nero. I più appassionati di innovazione e tecnologia possono optare per la collezione Electric, con intensi accenti di colore blu e verde, come i leoni dicroici presenti sulle auto, oppure per le collezioni 208 o 2008, specificamente realizzate. La collezione PEUGEOT Corporate, infine, con motivi sobri e chic soddisferà i fan più attenti del Marchio.

Le nuove penne, tazze e ombrelli sono acquistabili nello store online https://boutique.peugeot.com. Questi nuovi articoli completano la linea di abbigliamento e Lifestyle PEUGEOT LEGEND e LEGEND 504, progettate anch’esse dal PEUGEOT Design Lab.