Peugeot Italia, Alessio Scutari nuovo Managing Director

Alessio Scutari è stato nominato il nuovo Managing Director di Peugeot Italia, una mossa annunciata dal brand automobilistico francese che prende effetto dal 1° maggio.

Scutari, 45 anni, originario della Basilicata, ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza di Roma. La sua carriera nel settore automobilistico è stata ricca e variegata, avendo ricoperto ruoli significativi in Marketing e Vendite presso Opel e come Direttore Marketing per Citroën Italia, fino al recente incarico come Head of Brand Experience per Alfa Romeo a livello globale.

Il compito che attende Scutari a capo di Peugeot Italia è di grande portata, con un focus particolare sull'accelerazione del processo di elettrificazione della gamma dei veicoli. Peugeot ha l'ambizioso obiettivo di commercializzare 12 modelli di vetture e veicoli commerciali elettrici entro il 2024, puntando a diventare il leader del mercato elettrico europeo entro il 2025. Questo piano di elettrificazione è parte integrante della strategia di Peugeot per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile e per consolidare la sua posizione nel mercato automobilistico.

In Italia, Scutari dovrà anche continuare a sviluppare i risultati già eccellenti ottenuti da Peugeot, capitalizzando sui successi dei modelli recentemente lanciati come il Peugeot 208 e il 2008, oltre ai nuovi modelli in arrivo, tra cui il Peugeot 3008 e il prossimo 5008 e la E-408. Questi lanci rappresentano un momento cruciale per rafforzare la presenza di Peugeot sul mercato italiano, offrendo una gamma innovativa e competitiva che soddisfi le esigenze di un pubblico sempre più esigente e consapevole delle questioni ambientali.

L'arrivo di Scutari alla guida di Peugeot Italia segna quindi un momento di significativa evoluzione per il brand, che vede nella sua esperienza e nella sua visione strategica gli elementi chiave per navigare il futuro dell'automotive, particolarmente nel contesto della transizione energetica.