Peugeot Italia: anticipa da subito l’incentivo, per tutti e senza vincoli

L’Ecobonus Peugeot è un programma che permette ai clienti di mettersi al volante di una nuova auto Peugeot potendo contare su vantaggi che arrivano fino a 9.000 euro sulle versioni termiche e 11.000 su quelle elettrificate; un aiuto disponibile per tutti, senza obbligo di rottamazione e senza limiti di CO2.

“Soprattutto a Milano e Lombardia – spiega Salvatore Internullo direttore del brand Peugeot Italia – dove fra incentivi Peugeot e incentivi regionali e statali, il risparmio è davvero notevole, mai come in questo periodo conviene acquistare una nostra vettura elettrificata”.

La Casa francese sgombra il campo da dubbi o incertezze, offrendo anche la possibilità di svecchiare il parco circolante italiano, abbondantemente maggiorenne, con l’introduzione di nuovi modelli appaganti e tecnologici, ma anche estremamente efficienti nel rispetto dell’ambiente. Con una gamma modelli rispettosa dell’ambiente e già sei versioni elettrificate disponibili in Concessionaria (100% elettriche o ibride ricaricabili), Peugeot decide di anticipare l’entrata in vigore degli ecoincentivi statali per l’acquisto di auto nuove e vara Ecobonus Peugeot.

La Casa del Leone intende sgombrare il campo da dubbi o incertezze con il varo di un programma che punta a dare mobilità agli italiani, contribuendo a far ripartire l’economia: “L’occasione è importante – spiega Internullo - anche per svecchiare il parco auto circolante in Italia, abbondantemente maggiorenne, con l’introduzione di nuovi modelli appaganti, tecnologici ma anche al vertice per efficienza ed efficacia nel rispetto dell’ambiente”.

Con l’introduzione delle nuove generazioni di modelli e l’arrivo delle nuove motorizzazioni elettrificate, Peugeot ha voluto fin da subito rendere la propria gamma accessibile ai clienti. Ha prima spinto sul noleggio a lungo termine per privati Free2Move Lease, agevolando anche la transizione energetica nel mondo dell’auto con il passaggio dal concetto di proprietà a quello di utilizzo, con costi mensili certi e trasparenti.

In seguito ha ideato CLUB PSA, un progetto nato dalla volontà di offrire ai propri clienti professionali convenzionati delle condizioni estremamente vantaggiose (e simili a quelle riservate ai propri collaboratori) per il noleggio a lungo termine, aiutandoli nel pieno dell’emergenza ad avere la mobilità per far ripartire il proprio business, anche per un periodo limitato di tempo e con pochi vincoli.

Infine, in tempi ancor più recenti ha ideato i PEUGEOT EXCLUSIVE DAYS, eventi con prenotazione digitale per appuntamento in Concessionaria dove ai clienti privati, viene illustrata e fatta provare la nuova gamma LEV (100% electric e plug-in hybrid) ed offerti, in esclusiva, i vantaggi di CLUB PSA con l’aggiunta del pack Enel-X, comprendente, a scelta, la Wall Box o la card per ricaricare il proprio LEV sulle colonnine pubbliche.